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Patnos'ta pkk/kck operasyonu: 10 gözaltı

AĞRI'nın Patnos ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

06.09.2019 23:09 Patnos'ta pkk/kck operasyonu: 10 gözaltı
AĞRI'nın Patnos ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen  operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.
Patnos ilçesinde bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık ettiği tespit edilen 12 şüpheli için gözaltı kararı verildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 6 Eylül günü yaptığı operasyonla 10 şüpheliyi gözaltına aldı. 2 şüphelinin yakalanması için soruşturmayı sürdüren jandarma, 10 şüphelinin evlerinde yaptığı aramada 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 69 adet av tüfeği fişeği, 2 adet kurusıkı tabanca, 2 adet dizüstü bilgisayar, 2 adet taşınabilir bellek ile 8 adet video kaset, bölücü terör örgütünü simgeleyen bez parçası ele geçirdi. Şüphelilerin evlerinde bir adet de FETÖ/PDY terör örgütü lideri tarafından yazılmış kitap bulundu.
Soruşturma sürüyor.



Patnos, PKK, Güncel

Kaynak: DHA

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