Patnos'ta polenli ağaçlar kesilecek

Patnos'ta kamu kurum ve kuruluşlar ile vatandaşların bahçelerinde bulunan kavak ağaçları, yaydıkları polenler yüzünden kesilecek. Patnos Belediyesi ekipleri tarafından polen ağaçları kesimi başlayacaktır.

Patnos Belediye Eş Başkanları Müşerref Geçer ve Emrah Kılıç, özellikle Mayıs ve Haziran aylarında salgılamış oldukları polen ve pamukçukların insan sağlığı açısından zararlı olduğu ve vatandaşların polenle ilgili yoğun şikâyetlerin dikkate alınması üzerine kavak ağaçları bir bir kesilmeye başlanacak.

İlçenin mücavir alanlarında bulunan kavak ağaçlarının, ilkbaharda çiçek açma döneminde yaklaşık 10–12 Gün süresince çevreye bıraktığı kavak çiçeğinin (polen) sağlık sorunu olan insanları rahatsız ettiğini belirten Belediye Eş Başkanları Müşerref Geçer ve Emrah Kılıç, "Patnos'ta aşırı şekilde dikilmiş olan kavak ağaçlarının görünüm ve gölgelik olarak hiçbir özelliği bulunmamaktadır. Bu Ağaçlar sonbahar aylarında yaprakların dökülmesiyle bahçelerde sadece kirlilik yapmaktadır.

Patnos'ta kamu kurum ve kuruluşlar ile vatandaşların bahçelerinde bulunan ve bahar aylarında yoğun şikayete konu olan ayrıca astım, amfizem ile alerjik rahatsızlıkları tetikleyen kavak ağaçlarının kesilmesine karar verildi" dedi.

Tüm vatandaşlarımızın bu konuda hassasiyet göstererek, belediye çalışanlarına yardımcı olmalarını rica ediyoruz" dedi.

Kaynak: Bültenler