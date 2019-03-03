Patnos'ta Saadet Partisi'ne Büyük Katılım

Vatandaşlardan büyük bir teveccüh gören Saadet Partisi'ne katılımlar devam ediyor. Patnos'ta Saadet Partisi'ne büyük bir katılım gerçekleşiyor.

Katılımlar ile beraber 31 Mart'ta büyük bir zafer elde edeceklerini belirten Saadet Partisi Patnos Belediye Başkan Adayı Abdulhalik Taşkın, "Vatandaşlarımız akın akın böyle aramıza katılarak bizlerle birlikte omuz omuza Patnos'a gereken hizmeti kaldığımız yerden devam edeceğiz. Katılımlar gruplar halinde devam ediyor Sandıklarda da bunu herkese göstereceğiz" dedi.

ABDULHALİK TAŞKIN KİMDİR?

Abdulhalik Taşkın, 01.02.1954 tarihinde Ağrı, Patnos'ta dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitiminden sonra Erzurum Atatürk Üniversitesi Matematik Bölümü'nden mezun oldu. Sırasıyla Ödemiş Lisesi, Patnos İmam Hatip Lisesi, Patnos Lisesi, Endüstri Meslek Lisesi, Patnos Milli Eğitim Müdürlüğü, Malazgirt Milli Eğitim Müdürlüğü görevlerinden sonra 2004 yerel seçimlerinde Patnos Belediye Başkanı seçildi. Taşkın, evli ve 6 çocuk babasıdır. Abdulhalik Taşkın, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Saadet Partisi'nden Ağrı, Patnos Belediye Başkan Adayı oldu.