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Patnos'ta trafik kazası: 4 ölü

Ağrı'nın Patnos ilçesinin Kazanbey köyü civarında iki aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaşamını yitirdi.

12.12.2019 13:10 | Son Güncelleme: 12.12.2019 13:15Patnos'ta trafik kazası: 4 ölü

'nın ilçesinin Kazanbey köyü civarında iki aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaşamını yitirdi.


Kazanbey köyü girişinde Nedim Akgün (23) idaresinde 35 YA 288 Plakalı araç ile, Halis Erim (63) idaresindeki 46 H 233 plakalı araçs abah saat 04.00 sıralarında kafa kafaya çarpıştı. Olayda iki araç sürücüsü ile 35 YA 288 plakalı araçta yolcu olarak bulunan İlyas Bekir (31), Ramazan Demir (45) vefat etti. Araçta sıkışan yaralılar uzun uğraş sonunda araçtan çıkarıldıktan sonra, 112 ekipleri tarafından Patnos Devlet hastanesine götürüldü. Yaralılar,yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat ettiler. Vefat eden 4 kişinin cenazesi Patnos Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Olayla ilgili tahkikatın devam edildiği öğrenildi. - AĞRI


Patnos, Araç, Ağrı, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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