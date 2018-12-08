Patnos'ta Yerel Gazeteler Denetlendi

Patnos
ilçesinde yayımlanan yerel gazeteler Ağrı
Valiliğince oluşturulan Basın Kontrol Kurulunca denetlendi.
İlçede yapılan denetime, Ağrı Valiliği İl Basın ve Hakla İlişkiler Müdürü Kontrol Kurulu Başkanı Osman Çırak, Kontrol Kurulu Üyesi Yüksel Aslan, İl Defterdarlığı Defterdarlık Uzmanı Muhammet Önay ile Kontrol Kurulu üyeleri Taner Yaşar
ve Hasan Arpaç katıldı.
İl Basın Kontrol Kurulu üyeleri, yaptıkları incelemeler sonucunda yerel gazetelerin yayımları hakkında rapor düzenledi.
Raporda gazete içeriği, haber, ilan, reklam, personel, gazete arşivi, matbaa, şekil ve ebat gibi konuların yanı sıra gazetelerin eksiklikleri ve çalışan gazetecilerin sorunları ile sosyal güvencelerine ilişkin bilgiler yer aldı.
Yerel gazete temsilcilerinin hazır bulunduğu denetimde, gazeteler kontrol edilerek resmi ilan haklarının sürüp sürmediğine bakıldı.
Ağrı,Patnos
08 Aralık 2018 Cumartesi 13:45