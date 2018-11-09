Patnoslu Öğrenciler Lösemili Hastaları Unutmadı

Patnos
ilçesinde 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Cengiz Topel
İlk ve Ortaokulunda düzenlenen programda öğrenciler ve katılımcılar maske takıp sınıfları gezerek öğrencilere maske ve lösemiyi anlatan broşür dağıtıldı.
Programla ilgili açıklamada bulunan Okul Müdürü
Sebahattin Kılıç, lösemili hastaların yaşadıkları sorunlara karşı empati geliştirmek için öğrencilerle bir araya geldiklerini söyledi.
Kılıç, "Öğrencilerimizin lösemi hastalarıyla empati geliştirme sürecine dahil olmaları ve onları daha iyi anlayabilmeleri, onların mutlu olmaları moral ve motivasyonlarını yükseltmek için kendilerine sosyo kültürel faaliyetler düzenledik. Hep birlikte olduk ve lösemi konusuna Patnos'ta dikkat çekmeye çalıştık." diye konuştu.
Programa, idareci, öğretmen ve öğrenciler katıldı.
Okul Müdürü,Cengiz Topel,Patnos