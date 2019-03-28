Pato, Sao Paulo'da

Brezilya
ekibi Sao Paulo
, Çin
'in Tianjin Tianhai takımından ayrılan golcü futbolcu Alexandre Pato
'yu transfer etti.
Sao Paulo Kulübü, 29 yaşındaki Brezilyalı forvet Pato ile 2022'ye kadar sözleşme imzalandığını duyurdu. İtalya
'da Milan
, İngiltere
'de Chelsea
, İspanya
'da Villarreal
gibi takımlarda görev yapan Pato, 2014-2015 sezonunda da Sao Paulo forması giymişti.
Geçen sezon Tianjin Tianhai formasıyla 34 maça çıkan Pato, 19 gol atmıştı.
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Kaynak: AA