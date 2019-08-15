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Patoza düşen çiftçiyi itfaiye kurtardı

Sivas'ta Patoz makinesine düşerek sıkışan işçiyi yara almadan itfaiye ekipleri kurtarmayı başardı.

15.08.2019 12:53 Patoza düşen çiftçiyi itfaiye kurtardı
Sivas'ta Patoz makinesine düşerek sıkışan işçiyi yara almadan itfaiye ekipleri kurtarmayı başardı.

Kızılca köyünde bugün meydana gelen olay yürekleri ağızlara getirdi. Abuzer Tüten isimli 70 yaşındaki çiftçi, buğday harmanında kullanılan patoz isimli ufalayıcı makinenin bir parçasını değiştirmek isterken ufalayıcı haznenin içerisine düştü. Haznede sıkışan Tüten, yakınları tarafından yaklaşık 2 saat sonra fark edildi. Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerden yardım istendi. Tüten, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yara almadan kurtarıldı. Olay sırasında makinenin çalışmıyor olması Tüten'in hayatını kurtardı. - SİVAS

İtfaiye, Kızılca, Sivas, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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