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- Patoza düşen çiftçiyi itfaiye kurtardı

- Patoza düşen çiftçiyi itfaiye kurtardıSİVAS - Sivas'ta Patoz makinesine düşerek sıkışan işçiyi yara almadan itfaiye ekipleri kurtarmayı başardı.

15.08.2019 14:31
- Patoza düşen çiftçiyi itfaiye kurtardı
- Patoza düşen çiftçiyi itfaiye kurtardı
SİVAS - Sivas'ta Patoz makinesine düşerek sıkışan işçiyi yara almadan itfaiye ekipleri kurtarmayı başardı.
Sivas'ın Kızılca köyünde bugün meydana gelen olay yürekleri ağızlara getirdi. Abuzer Tüten isimli 70 yaşındaki çiftçi, buğday harmanında kullanılan patoz isimli ufalayıcı makinenin bir parçasını değiştirmek isterken ufalayıcı haznenin içerisine düştü. Haznede sıkışan Tüten yakınları tarafından 2 saat sonra fark edildi. Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerden yardım istendi. Tüten, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yara almadan kurtarıldı. Olay sırasında makinenin çalışmıyor olması Tüten'in hayatını kurtardı.

İtfaiye, Kızılca, Sivas, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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