17.06.2019 17:41
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Patpat kazası: 1 ölü

Patpat kazası: 1 ölü

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Mehmet U. idaresindeki patpat tabir edilen tarım aracı devrildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Mehmet U. idaresindeki patpat tabir edilen tarım aracı devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Düzce Valiliği tarafından geçtiğimiz hafta yapılan uyarılara rağmen pat pat kazalarının ardı arkası kesilmiyor. Akçakoca ilçesinde Mehmet U. idaresinde ki pat pat park halinde ki hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisi ile takla atan pat patın altında kalan sürücü 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Düzce Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Acil servise kaldırılan Mehmet U. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - DÜZCE
Kaynak: İHA
Akçakoca, Düzce, 3. Sayfa

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