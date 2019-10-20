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Patpatla kaza yapan sürücü yaralandı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kullandığı patpat tabir edilen tarım aracının kontrolünü yitirmesi sonucu araçtan düşen F.A.(55), yaralandı.

20.10.2019 14:35
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kullandığı patpat tabir edilen tarım aracının kontrolünü yitirmesi sonucu araçtan düşen F.A.(55), yaralandı.
Kaza, ilçeye bağlı Kozyörük Mahallesi'nin baraj yolu üzerinde meydana geldi. Balık tutmak için tarla yolundan baraja giden F.A. yönetimindeki 'patpat' tabir edilen tarım aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya girdi. Aracın üzerinde dengesini kaybederek yola düşen sürücü F.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan F.A. ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılan tedavi altına alındı. Jandarmanın kazayla ilgili soruşturması sürüyor.
Patpatla kaza yapan sürücü yaralandı

Tekirdağ, Malkara, Güncel

Kaynak: DHA

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