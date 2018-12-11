Patrick Baumann'ın İsmi FIBA'nın Basketbol Evi'nde Yaşatılacak

Toplantıda konuşulan en önemli konu ise, kurulun vefat eden Genel Sekreter Patrick Baumann'ı onurlandırmak için Basketbol Evi'ne ismini verme kararı oldu.

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) MerkezYönetim Kurulu, 7-8 Aralık günlerinde 2018 yılının ikinci ve son toplantısı için İsviçre'nin Mies bölgesindeki Basketbol Evi'nde bir araya geldi. Toplantıda konuşulan en önemli konu ise, kurulun vefat eden Genel Sekreter Patrick Baumann'ı onurlandırmak için Basketbol Evi'ne ismini verme kararı oldu.

Toplantının önemli kararları, güncellemeler ve çıkan ana fikirler şu şekilde;

Andreas Zagklis Oy Birliğiyle FIBA Genel Sekreterliğine Atandı

Merkez Kurulu, 13 Ekim'de Buenos Aires'te trajik bir şekilde vefat eden Patrick Baumann'ın ardından boş olan göreve Andreas Zagklis'i yeni FIBA Genel Sekreteri olarak atamayı kabul etti.

Patrick Baumann'ı Onurlandırmak İçin Basketbol Evi'ne İsmi Verilecek

Merkez Yönetim Kurulu üyesi Richard Carríon, FIBA'nın İsviçre'de bulunan merkez binası olan Basketbol Evi'ne Patrick Baumann'ın ismini vererek, Baumann'ın adını onurlandırmayı önerdi. FIBA Başkanı Horacio Muratore ve Yönetim Kurulu'nun geri kalanı bu düşünceye tam destek verdi.

Çin 2019 Basketbol Dünya Kupası Hazırlıkları Hızla Devam Ediyor

Kurul, Çin 2019 yolundaki en son tanıtım faaliyetleri ve aşamaları hızlandırma konusu üzerinde de durdu. Bu zamana kadar tanıtım amaçlı şu faaliyetler gerçekleştirilmişti;

Dünya Kupası'nın başlamasına bir yıl kala Çin'deki sekiz ev sahibi şehrin hepsine Tissot geri sayım saatleri yerleştirildi ve törenle başlatıldı;

Eski NBA ve ABD milli takımı yıldızı Kobe Bryant, FIBA 2019 Basketbol Dünya Kupası'nın küresel tanıtım elçisi olarak açıklandı.

Gelecek dönemde yapılacak aşamalar içerisinde; bilet satışlarına başlanması, resmi kura çekilişi ve Kupa Turu yer alıyor.

Elemeler Dünyanın Dört Bir Yanında İlgiyle Devam Ediyor, Son Pencerede 14 Ülke Daha Belirlenecek

Kurul, FIBA'nın en önemli organizasyonu olan ve ilk defa 32 ülkenin katılımıyla düzenlenecek Dünya Kupası için devam eden eleme maçlarının başarısı hakkında da görüştü. Eylül ayında gerçekleşen dördüncü pencerede, ev sahibi Çin ile birlikte Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan ilk altı takım belirlenmişti. Kasım-Aralık aylarındaki beşinci pencerede ise 11 ülke daha kupaya katılmaya hak kazandı. Böylece, Şubat 2019'da gerçekleşecek altıncı ve sonuncu penceredeki eleme maçlarında belirlenecek 14 ülke kaldı.

Kurulda ayrıca şu konulara yer verildi;

İspanya'nın Tenerife kentinde 22-30 Eylül 2018 tarihlerinde gerçekleşen FIBA2018 Kadınlar Dünya Kupası büyük bir ilgi ve başarıya sahip olmasının yanı sıra, dijital ortamlarda da taraftarların ilgisini çok büyük derecede çekti,

FIBA 3x3 etkinlikleri de 2018'i başarılı geçirdi. Gerçekleşen etkinlikler 38'den 63'e çıkarken, FIBA 3x3 Dünya Turu elemelerine ilk defa 50 ülke katıldı,

FIBA Okyanusya, 50'nci yıldönümünü 20 Ekim'de Avustralya'nın Sydney kentindeki, bölge ofisinin kurucusu ve Onursal Başkanı Al Ramsay ile birlikte kutladı,

Kurul, FIBA'nın ulusal federasyonlarının desteklenmesi ve geliştirilmesi ile ilgili son etkinliklerden haberdar edildi;

Bugüne kadar 181 ülke ziyaret edildi ve tüm FIBA bölgelerinde seminerler ile antrenörlük ve yönetim konulu klinikler başarıyla düzenlendi,

Ulusal Federasyonları Geliştirme Programı, Kasım ayında Amerika'da hedeflenen üç ulusal federasyonda (Bahamalar, Dominik Cumhuriyeti ve Porto Riko) ve ondan önce de Afrika'da hedeflenen tüm ülkelerde aynı şekilde gerçekleştirildi. Programın 2019'da tekrar başlamasınından ardından hedeflenen diğer ulusal federasyonlar ziyaret edilecek

Kurula, Uluslararası Basketbol Vakfı (IBF) tarafından farklı Kurumsal Sosyal Sorumlulukprojeleri için yılda 1 milyon frank yatırım da (yarısı nakit, yarısı nesnel değer) anlatıldı. Bu projeler şu ana kadar; Antiller, Madagaskar, Namibya, Papua Yeni Gine, Ruanda, Güney Afrika, Güney Doğu Asya, Güney Sudan ve Batı Afrika'da gerçekleştirildi,

Kurula, Yunanistan (Erkekler) ve Tayland'da (Kadınlar) yer alacak FIBA U19 Basketbol Dünya Kupaları 2019 için hazırlıklar hakkında durum güncellemeleri sunuldu;

FIBA İcra Komitesi tarafından onaylanan 2019 bütçesi sunuldu;

Kurul, iç tüzükte yapılan değişiklikleri onayladı.