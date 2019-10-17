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BBC

Amerikalı şampiyon boksör Patrick Day, nakavt olduğu maçtan dört gün sonra öldü

27 yaşındaki Amerikalı profesyonel boksör Patrick Day, Chicago'da Cumartesi gecesi Charles Conwell'e nakavtla yenildiği maçtan dört gün sonra hayatını kaybetti.

17.10.2019 10:08

Charles Conwell'le çıktığı maçın 10'uncu raundunda başına aldığı darbeyle bilincini kaybeden Patrick Day, komaya girmişti. Conwell,"Tek amacım kazanmaktı. Keşke zamanı geri döndürebilsem. Kimse bunu hak etmiyor"dedi.

BEYİN TRAVMASI GEÇİRDİ

Menajeri Lou DiBella, beyin travması sonucu öldüğü açıklanan Day için "İyi bir aileden geliyordu. Eğitimliydi. Boks yapması gerekmiyordu. Geçimini başka yollarla sağlayabilirdi. Herkes ringe risklerini bilerek çıkar. Ama boksu seviyordu. Boks onu canlı tuttu, insanlara ilham kaynağı oldu" diye konuştu.

Day, profesyonel olmadan önce pek çok madalya kazanmıştı. 2012'de iki ülke şampiyonluğuyla New York Golden Gloves şampiyonluğu elde etmiş ve Olimpiyat takımı yedeklerine girmişti.

2013'te profesyonel oldu. 2017'de Dünya Boks Konseyi Amerika Kıtası şampiyonluğunu, 2019'da da Uluslararası Boks Federasyonu'nun Kıtalararası Boks şampiyonluğunu elde etti.

Day, iki kuruluşun da en iyi 10 boksör sıralamasında yer alıyordu.

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Amerikalı şampiyon boksör Patrick Day, nakavt olduğu maçtan dört gün sonra öldü

Amerika Birleşik Devletleri, Spor, Dünya
BBC


YORUMLAR(9)
130914:boks kesinlikle bir spor dalı olamaz
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4 2
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FEROLLİ:NEDEN KORUYUCU KASK TAKILMIYOR İNSANLARIN HAYATI BU KADAR UCUZMU
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FASAFİSO:ne kaskı adamlar amerikada yasal olarak spor adı altında eldivensiz dövüşler yapmya başladı yakında ölümler artar
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0 1
BOB:kafasına aldığı darbe diyorlar ama videoda boyununa darbe aldı, adamın gözü dönmüş hakem hala sayıma peşinde. BOKS BİR SPOR DEĞİLDİR. İNSAN ÖLDÜRME SANATIDIR.
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FEROLLİ:RESMEN CİNAYET
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HAKAN GÜLLE:spormu? aslında resmen cinayet. . .
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8 1
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M.ÇEK:Boks bir spor değildir . Spor organizasyonlarından çıkarılmalıdır
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41 2
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ÖÖÖJJJÖÖÖ:şiddet içerikli oyunlarıda spordan sayıyorlar ya daha ne diyeyim. . . . .
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38 1
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TK:Muhammed Ali''den örnek alın her rakibini nakavt etti ama başına aldığı darbeler ona hayatını zindan etti. Hala insanlar bu dövüş sporları adı altında birbirlerinin kafalarını acımasızca vuruyorlar. İnsanlığın en büyük ayıbı bir canlıya zarar vermektir. Adına spor demişler yazık be. . .
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