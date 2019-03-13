Survivor Yunanistan Takımına Katılan Futbolcu Yarışmacı Patrick Ogunsoto kimdir?

Patrick Ogunsoto, Survivor Türkiye - Yunanistan yarışmasına katılacağı açıklandı. Futbolcu olan Patrick Ogunsoto, Yunan takımına katılacak. Survivor yarışmasını izleyen, takip edenler Patrick Ogunsoto kimdir, kaç yaşında ve nerede futbol oynuyor diye merak edip araştırmaya başladılar. İşte Patrick Ogunsoto'nun hayatı, hakkında merak edilenler...

PATRİCK AGUNSOTO KİMDİR?

Patrick Ogunsoto, 1983 yılında Nijerya'nın Lagos kentinde dünyaya geldi. Futbola 2000 yılında ülkesinde başladıktan sonra Yunanistan'ın Paniliakos takımına bedelsiz olarak transfer oldu. 19 yıllık futbol kariyerinde 2 kez takımsız kaldı. 1 dönem Belçika'da Westerlo ekibinde, bir dönem Bulgaristan'da Lokomotif Plovdiv takımında forma giydi. 35 yaşında olan Patrick Ogunsoto, Survivor Yunan takımına büyük katkı sağlayacağı söyleniyor. Herkes şimdi Patrick Ogunsoto'nun Survivor'da nasıl bir performans göstereceğini merak ediyor.

Doğum Tarihi : 19 Nisan 1983

Doğum Yeri : Nijerya

Boy : 179 cm