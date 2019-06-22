22.06.2019 20:57
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Patrik Bartholomeos Nevşehir'de ayin yönetti

Patrik Bartholomeos Nevşehir

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde düzenlenen ayini yönetti.

Fener Rum Patriği Bartholomeos , Nevşehir 'in Derinkuyu ilçesinde düzenlenen ayini yönetti.
Aziz Theodoros Trion Ortodoks Kilisesi'nde düzenlenen akşam ayininde İncil 'den bazı bölümler okundu.
Bartholomeos'un yönettiği yaklaşık 2 saat süren ayine, İstanbul ve Yunanistan 'dan gelen yaklaşık 200 Ortodoks katıldı.
Yunanistan Kapadokya Dernekleri Birliği Başkanı Theofanis İsakidis, Bartholomeos'a Paskalya yumurtası ve Kapadokya haritası hediye etti.
Bartholomeos, Rum okulundan mezun olan öğrencilerle hatıra fotoğrafı da çektirdi.
Ayine, Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Petros Mavroidis de katıldı.
Bartholomeos kilise çıkışında, yanına gittiği soğuktan üşüyen bir köpek yavrusunu sevdi.
Kaynak: AA
Derinkuyu , Yunanistan , Nevşehir , Bartholomeos , Güncel

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