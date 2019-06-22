Patrik Bartholomeos Nevşehir'de ayin yönetti

Fener Rum Patriği Bartholomeos
, Nevşehir
'in Derinkuyu
ilçesinde düzenlenen ayini yönetti.
Aziz Theodoros Trion Ortodoks Kilisesi'nde düzenlenen akşam ayininde İncil
'den bazı bölümler okundu.
Bartholomeos'un yönettiği yaklaşık 2 saat süren ayine, İstanbul
ve Yunanistan
'dan gelen yaklaşık 200 Ortodoks katıldı.
Yunanistan Kapadokya
Dernekleri Birliği Başkanı Theofanis İsakidis, Bartholomeos'a Paskalya
yumurtası ve Kapadokya haritası hediye etti.
Bartholomeos, Rum okulundan mezun olan öğrencilerle hatıra fotoğrafı da çektirdi.
Ayine, Yunanistan'ın Ankara
Büyükelçisi Petros Mavroidis de katıldı.
Bartholomeos kilise çıkışında, yanına gittiği soğuktan üşüyen bir köpek yavrusunu sevdi.