Patrik Mutafyan İçin Cenaze Töreni Düzenleniyor (4)

TÜRKİYE Ermenileri Patriği II. Mesrob Mutafyan
için Kumkapı Meryem Ana
Kilisesi'nde cenaze töreni düzenleniyor.
Tedavi gördüğü Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi'nde 63 yaşında hayatını kaybeden Türkiye
Ermenileri Patriği II. Mesrob Mutafyan
için düzenlenen cenaze töreni Kumkapı Meryem Ana
Kilisesi'nde saat 10.00'da başladı. Mutafyan'ın cenazesi, yapılan uğurlama töreninin ardından Şişli
Ermeni Mezarlığı'nda patriklik bölümüne defnedilecek. - İstanbul
Mesrob Mutafyan, Türkiye, Güncel
Kaynak: DHA