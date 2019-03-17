Patrik Mutafyan Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kaynak: AA

Tedavi gördüğü hastanede 63 yaşında hayatını kaybeden Türkiye Ermenileri Patriği II. Mesrob Mutafyan son yolculuğuna uğurlandı.Patrik Mutafyan için Kumkapı'daki Meryem Ana Kilisesi'nde cenaze töreni düzenlendi.Cenaze törenine Mutafyan'ın annesi Mari Mutafyan ve ailesinin yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu da katıldı.Cenaze töreninde ayrıca milletvekilleri, siyasi partilerin temsilcileri, Süryani Kadim Cemaati Lideri Yusuf Çetin, Ermenistan'dan, Lübnan'dan, Kudüs'ten, Vatikan'dan kilise temsilcileri, Türkiye'de bulunan kiliselerin temsilcileri, 1998 yılında kendisini Patrik olarak seçen delegeler temsilcileri, Türkiye'deki gayrimüslim azınlıkların temsilcileri de hazır bulundu.Pazar ayininin ardından başlayan cenaze törenini, Türkiye Ermenileri Patrik Genel Vekili Aram Ateşyan yönetti. Kilisede dualar eşliğinde yaklaşık 4 saat süren cenaze töreninin ardından Mutafyan'ın naaşı, omuzlara alınarak Türkiye Ermenileri Patrikliği'nin bahçesindeki katafalka konuldu."Herkes ondan olumlu yönde etkilenirdi"Burada okunan duaların ardından konuşan Süryani Kadim Cemaati Lideri Yusuf Çetin, Patrik Mutafyan ile yaklaşık 33 yıldan beri çok güzel diyaloglarının olduğunu, birbirlerini çok sevdiklerini söyledi.Mutafyan'ın Patrik olmadan önce her iki bayramda kendi ayinlerine katıldığını anlatan Çetin, "Diyaloğa, sevgiye, kiliseler arasındaki bağa çok çok önem veriyordu. Biz ikimiz de ruhani lider olarak kardeş Ermeni Kilisesi ile Süryani Kilisesi'nin cemaatini birbirlerine yakınlaştırmaya çalışıyorduk. Hastalandı, dua ettik kendileri için ayinlerde andık, ziyaret ettik ama genç yaşta, çok erken yaşta rahmetli bize bıraktı. Yerli kiliseden göksel kiliseye göç etti. Çok aktif bir patrikti, sevgi ve iman doluydu. Herkes ondan olumlu yönde etkilenirdi. Rab, böyle istedi, takdiri ilahi ve erken yaşta kendileri yanına aldı." diye konuştu.Çetin, Patrik Mutafyan'ın vefatı nedeniyle ailesine ve Ermeni cemaatine başsağlığı diledi."Irkçı saldırılar kişisel benliğini yitirmesine sebep oldu"Avukat Setrak Davuthan da entelektüel kişiliğe sahip, genç, dinamik, yenilikçi, aydın bir din adamı olarak Patrik seçilmesine müteakip, asasının kendisine tevdi merasimi sırasında öncelikle Türkiye Cumhuriyeti yasalarına ve devletin ali menfaatlerinin üstün mensubu olduğu toplum ve kurumların hak ve menfaatlerini koruyacağına, din ve fazilet yolunda rehber olacağına dair içtiği anda, yemine görevde bulunduğu sürece sadık kaldığını söyledi.Patrik Mutafyan'ın, çoğulcu, birleştirici, eleştirel düşünceye sahip karakter ve davranışlarıyla kurumlararası diyalog ve hoşgörünün merkezi olduğunu belirten Davuthan, sözlerine şöyle devam etti:"Toplum ve kurumlarını şeffaf bir davranış zeminine oturtmak için uğraş verdi. Patrikhaneye kurumsal bir hüviyet kazandırmak için birlikte düşünüp karar verebileceği basın sözcülüğü, danışmanlar kurulu, hukuk misyonları, kültür ve sanat dalında faaliyet gösterecek kurullar oluşturmak suretiyle kolektif ve demokratik çalışma ortamını yarattı.Kiliselerarası diyalog kurmak suretiyle Ermeni kilisesi ile Patrikhanenin vakarlığı ve cemaat varlığını yabancı misyon kuruluşları nezdinde pekiştirdi. Toplumun hak ve hukukunu zedeleyen her türlü olumsuzlukların ortadan kaldırılması için üstün çaba sarf etti."Davuthan, Patrik Mutafyan'ın dinamik ve birleştirici girişimlerine tahammül edemeyen zelil mihrakların, ırkçı kişilerin internet ve benzeri yollarla yaptıkları tehdit ve saldırıların ruhsal sağlığını, dinginliğini alt üst ederek, kişisel benliğini yitirmesine sebep olduğunu sözlerine ekledi.Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan'ın naaşı, cenaze aracına konulduktan sonra kortej eşliğinde Şişli Ermeni Mezarlığı'na götürüldü.Mutafyan'ın cenazesi, burada okunan duaların ardından mezarlığın patriklik bölümüne defnedildi.Öte yandan Türkiye Ermenileri 85. patrik seçim çalışmaları, Patrik Mesrob Mutafyan'ın vefatının üzerinden 40 gün geçtikten sonra başlayacak.