Patrik Mutafyan Son Yolculuğuna Uğurlanıyor (2) - İstanbul

- Cenaze töreninden detaylar </br>Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın'ın törene katılması </br>AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın törene katılması </br>AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in törene katılması </br>CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun törene katılması</br>İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan için Kumkapı'daki Meryem Ana Kilisesi'nde düzenlenen cenaze töreni katıldı.