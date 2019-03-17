17 Mart 2019, 13:37
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Patrik Mutafyan Son Yolculuğuna Uğurlanıyor (2) - İstanbul

- Cenaze töreninden detaylar Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın'ın törene katılması AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın törene katılması AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in törene katılması CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun...

- Cenaze töreninden detaylar
Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın'ın törene katılması
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın törene katılması
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in törene katılması
CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun törene katılması
İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan için Kumkapı'daki Meryem Ana Kilisesi'nde düzenlenen cenaze töreni katıldı. Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Güncel
Kaynak: AA