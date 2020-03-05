Patron Bebek 2 Filmi

Tom McGrath'ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmin senaryosunu ise Marla Frazee kaleme almış. Orijinal seslendirmelerinde ise Alec Baldwin ve James McGrath yer alıyor.Yönetmen: Tom McGrathSenaryo: Marla FrazeeFilmin Türü: AnimasyonOrijinal Adı: The Boss Baby 2Yapımcı Firma: DreamWorks AnimationYapım Yılı: 2021Yapım Ülkesi: ABDOrijinal Dili: İngilizceDağıtıcı Firma: UIP TürkiyeVizyon Tarihi: 26.03.2021Patron Bebek 2 Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.