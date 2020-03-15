Yargıtay, patronu hakkında olumsuz yorum yaptığı için tazminatsız kovulan işçinin işe iadesine karar verdi
Sosyal paylaşım sitesinde patronu hakkında yorum yapan işçi, işverene 'hakaret ettiği' gerekçesiyle tazminatsız şekilde kovuldu. Ancak işçi, Yargıtay kararıyla işe iade edildi.
Çalıştığı iş yeri hakkında sosyal medya üzerinden olumsuz yorum yapan işçi tazminatsız şekilde kovulurken, konu mahkemeye taşındı. İşçinin haklı bulunması üzerine Yargıtay 'a kadar giden davada gülen işçi oldu ve işe iadesine karar verildi.
"BU KADAR AŞAĞILANACAK NE YAPTIK"
Komşu iş yerinde işçilere hediye dağıtılmasına içerlenen işçi, sosyal paylaşım sitesi Facebook 'tan, "Bütün arkadaşlarımın dikkatine. İşte bakın, ne kadar büyük bir firmada çalıştığımızı bir kez daha bizlere ifade ettiler, bizler bu kadar aşağılanacak ne yaptık bilmiyorum" değerlendirmesinde bulundu.
TAZMİNATSIZ KOVULDU
Bunun üzerine işçi, işverene hakaret ettiği gerekçesiyle tazminatsız şekilde kovuldu. İş Mahkemesi'nin yolunu tutan mağdur işçi, paylaşımında hakaret niyetinde olmadığını savundu. Mahkeme, işçinin işe iadesine hükmetti. İşveren, kararı istinafa götürdü.
YARGITAY İŞÇİYİ HAKLI BULDU
Bölge Adliye Mahkemesi, işçinin paylaşımında işverene sataştığı gerekçesiyle mahkeme kararını bozdu. Davacı işçi kararı temyiz edince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi. Daire, işçinin paylaşımının hakaret sayılamayacağına hükmetti.
Kararda, "Dava konusu olayda davacı tarafından sosyal medya hesabında yapılan paylaşımın hakaret ve sataşma niteliğinde olmadığı, yakınma niteliğinde olup eleştiri sınırları içinde kaldığı ortadadır. Başka bir ifadeyle davacının davranışının tek başına 4857 sayılı Kanun'un 25. maddesi kapsamında haklı sebep ağırlığında olmadığı, 4857 sayılı Kanun'un 18. maddesi kapsamında yapılan değerlendirmede de söz konusu paylaşımın iş ilişkisinin devamını çekilmez kılacak nitelikte bulunmadığı anlaşılmaktadır. Davacının yaptığı bu paylaşım sebebiyle işverenin işletme menfaatlerinin zarar gördüğüne, çalışma düzeninin bozulduğuna ilişkin de bir delil bulunmadığı, buna göre davacının yaptığı paylaşımın işverene haklı sebeple fesih imkanı vermeyeceği gibi geçerli sebeple fesih imkanı da vermeyeceği anlaşılmıştır. Bu sebeple Bölge Adliye Mahkemesince feshin geçerli sebebe dayandığından bahisle davanın reddine karar verilmesi hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir. Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararının bozularak ortadan kaldırılmasına, feshin geçersizliğine, davacının işe iadesine karar verilmiştir" denildi.
Kaynak: İHA