Patrondan İşçilere "Beni görünce ayağa kalkacaksınız" dayağı

İstanbul Beşiktaş'ta mekan sahibi Ş.Ş, erkek ve kadın çalışanı "Beni görünce ayağa kalkacaksınız" diyerek dövdü. Patron saldırısı güvenlik kamerasına yansıdı.

Gaye Akıl adlı bir kadın İstanbul Beşiktaş'ta bulunan bir mekanda çalıştığı sırada mal sahibi Ş.Ş.'nin kendisine ve bir erkek çalışana şiddet uyguladığını söyledi. Görüntüleri yayınlayan Akıl, şikayetçi oldu. Akıl, kamuoyundan destek istedi.

Gaye Akıl kendisinin ve bir erkek çalışanın maruz kaldığı şiddete ilişkin ayrıntıları da paylaştı. Yaptığı açıklamada Akıl, mal sahibi Şahin Şeker adlı kişinin "Beni görünce ayağa" kalkacaksınız diyerek kendilerine şiddet uyguladığını anlattı.

Görüntülerde kapı girişinde bulunan kadın ve erkeğe gelen bir kişinin bir süre sonra ardı ardına tokat attığı görülüyor.