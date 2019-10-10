Patronlardan Barış Pınarı Harekatı'na tam destek

Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik Barış Pınarı Harekatı başlamasının ardından patronlardan destek mesajı geldi. İşte patronlardan verilen destek mesajları…

İTO BAŞKANI ŞEKİP AVDAGİÇ:

İTO'nun temsil ettiği 420 bin üyemiz adına söylemek isterim ki, iş dünyamız tüm gücüyle devletimizin ve ordumuzun yanındadır, arkasındadır. Başkomutanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan´ın şahsında kahraman ordumuza, jandarma ve polis teşkilatımıza muvaffakiyetler diliyorum. Cenab-ı Hakk, yâr ve yardımcıları olsun.

TOBB BAŞKANI RIFAT HİSARCIKLIOĞLU:

Rabb'im, Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan şanlı ordumuzun mensubu tüm Mehmetçiklerimizi korusun ve muzaffer eylesin. Kalbimiz ve dualarımız Mehmetçiklerimizle. Sefer bizden, zafer Allah'tan." değerlendirmesinde bulundu.

TESK BAŞKANI BENDEVİ PALANDÖKEN:

Toprağımızda gözü olanlara da en iyi dersi Türk Silahlı Kuvvetlerimiz vermekte geç kalmaz. Allah bu harekatta görev alan şanlı ordumuza mensup tüm Mehmetçiklerimizi korusun ve muzaffer eylesin. Kalbimiz, yüreğimiz ve dualarımızla Mehmetçiklerimizin yanındayız.

TİM HALI SEKTÖR KURULU BAŞKANI SALAHATTİN KAPLAN:

Türk ordusunun bölge ve dünya barışına katkı sağlayacağı Barış Pınarı Harekatına katılan Mehmetçiklerimize dua ediyor, harekatın başarıyla son bulmasını, bölgeye huzur ve güven getirmesini temenni ediyorum. Gün birlik ve beraberlik günüdür.

BTSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI İBRAHİM BURKAY:

Dualarımızla ve tüm gönlümüzle devletimizin ve kahraman Mehmetçiğimizin yanındayız.

TÜRKİYE GIDA VE ŞEKER SANAYİ İŞÇİLERİ SENDİKASI GENEL BAŞKANI İSA GÖK:

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın ülkemize yönelik savurduğu küstah tehditler ne akla ne de vicdana sığmakta, Amerikan hegemonyasının sağlanması için gösterilen ikircikli politikaları açıkça ortaya çıkarmaktadır. Terörizmle mücadelesinde kapsamlı, etkin ve kararlı bir strateji izleyen Türkiye, bölgesel krizlerle beslenen PKK'ya yönelik temposu gittikçe artan proaktif tedbirler almaya başlamıştır.