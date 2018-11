Patronuna Söyle Adamlar O İşi Bitirdi"

13 Kasım 2018 Salı 17:14



Geçen ay Gazeteci Cemal Kaşıkçı 'nın Suudi Arabistan 'ın İstanbul konsolosluğunda öldürülmesinden kısa bir süre konsolosluktakilerden birinin Suudi Arabistan'da birisiyle telefon görüşmesi yaparak "Patronunuza söyleyin adamlar görevi yerini getirdi. New York Times gazetesi, Kaşıkçı cinayeti konusunda Türk istihbaratının topladığı ses kayıtları konusunda bilgi sahibi olan üç kişiden alınan konuşma kayıtlarında telefonda 'Patronla' kastedilen kişinin Veliaht Prens Muhammed bin Selman olduğuna inanıldığını yazdı. New York Times, ABD 'li istihbarat yetkililerinin CIA Başkanı Gina Haspel ile paylaşılan ses kayıtlarının, olayın Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile bağlantılı olduğu konusunda güçlü deliller olduğunu düşündüğünü iddia etti.Prens isim olarak zikredilmese de Amerikan istihbarat yetkililerinin yetkililerinin "Senin patronun" ifadesinin Muhammed bin Selman'ı işaret ettiğine inandıklarını yazdı. Telefonu eden kişinin, Suudi Arabistan'ın İstanbul konsolosluğunda Suudi Arabistan'dan gelerek Kaşıkçı cinayeti sırasında hazır bulunan 15 kişiden biri olan Mahir Abdulaziz Mutreb olduğu kaydedildi.Gazete, Türki istihbarat görevlilerinin Amerikalı istihbaratçılara, telefonu eden kişi olan Veliaht Prens'le sık sık yurt dışı ziyaretlerinde güvenlik görevlisi olarak yer alan Murteb'in Veliaht Prens'in yardımcılarından biri ile konuştuğuna inandıklarını söylediğini iddia etti. Gazete, Arapça sözlerin çevirisinin bir parça değişebileceğini ancak sözlerin "görev yapıldı" sözlerini söylediğini yazdı.Gazete' daha önce CIA de görevli bulunan Brooking Enstitüsünden Bruce O Riedel, "Böyle bir telefon konuşması bir silahın dumanı tüterken alacağınız telefon konuşmadır. Bu oldukça suçlayıcı bir delildir" dediğini yazdı.Gazete, Türk yetkililerin bu ses kaydının kesin olarak göstermediğini, Amerikan istihbaratı ve hükumet yetkililerinin her ne kadar ihtiyatlı davransalar da Kaşıkçı cinayetine karışmış olabileceği konusunda ret edilemeyecek bir delil olduğu görüşünde olduğuna vurgu yaptı.Mürteb, cinayet emrinin Veliaht Prens'ten geldiğine inansa bile emrin kaynağını doğru anlamamış olabileceği de belirtildi. Suudi yetkililer pazartesi günü yaptıkları açıklamada Veliaht Prens'in Kaşıkçı cinayetinde bilgisi olduğunu iddiasını reddetti. Açıklamada, Türkiye 'nin verdiği ses kayıtlarında bahsedilen telefon görüşmesinin bulunmadığı ifade edildi.