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PAÜ bünyesinde üretilen maskeler üniversite personeline dağıtıldı

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastaneleri sağlık çalışanları ile akademik ve idari birimlerde görev yapan personele üniversitede üretilen medikal maskeler dağıtıldı.

16.04.2020 10:32 | Son Güncelleme: 16.04.2020 11:06
PAÜ bünyesinde üretilen maskeler üniversite personeline dağıtıldı
Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastaneleri sağlık çalışanları ile akademik ve idari birimlerde görev yapan personele üniversitede üretilen medikal maskeler dağıtıldı.
Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, uzmanlara göre Kovid-19'un yayılmasının önlenmesinde, özellikle toplu bulunulan ortamlarda, kişilerin sosyal mesafeyi korumaları ve maske kullanmalarının son derece önem arz ettiği belirtildi.
Bu kapsamda üniversite bünyesinde hizmetlerin aksamaması ve personelin koronavirüsten etkilenme riskini en aza indirmek için, PAÜ Hastaneleri sağlık çalışanları ile tüm fakülteler ve idari birimlerde görev yapan personel için PAÜ Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (DTBMYO) Tasarım Bölümü Moda Tasarımı Programı Dr. Öğr. Üyesi Nurcan Kutlu ve gönüllü öğrencilerin maske ürettiği bildirilen açıklamada, "Üretilen medikal maskeler, sterilizasyon çalışması sonrasında, İdari Mali İşler Daire Başkanlığı bünyesinde görev yapan personel tarafından sağlık çalışanları, dekanlar, akademik personel, idari yöneticiler, idari personel ile temizlik, güvenlik gibi çeşitli iş kollarında görev yapan tüm çalışanlara ulaştırıldı." denildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Pamukkale Üniversitesi, Denizli, Moda, Güncel
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