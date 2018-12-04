Paü Danışma Kurulu Toplantısı Yapıldı

04 Aralık 2018 Salı 14:33



04 Aralık 2018 Salı 14:33

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ, etkin bir yapıyla şehre katkı sunmak istediklerini kaydederek, "Kavramlarımız üniversite-sanayi işbirliği, üniversite-toplum bütünleşmesi" dedi.PAÜ bünyesinde ilk kez kurulan Danışma Kurulunun 2018 yılına ait ilk toplantısı gerçekleşti. Denizli'deki kamu kurum ve kuruluşları ile STK temsilcilerinin katıldığı toplantıda, hedefe giden yolda karşılıklı diyalogun önemli bir araç olduğunu ifade eden Rektör Bağ, amaçlarının karşılıklı hayırlı işler yaparak şehre katkı sunmak olduğunu vurguladı. Rektör Bağ konuşmasında şunları söyledi:"Eğitim öğretim, araştırma ve topluma hizmet çalışmalarını etkin bir şekilde gerçekleştirebilmesi için önerilerde bulunmak, PAÜ'nün gelişimine katkı sağlamak, kamu ve özel sektör kuruluşları ile diğer paydaşlar arasındaki işbirliğini ve bu işbirliğin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla toplantıyı gerçekleştirdik. Fikir alışverişi noktasında öneri ve görüşlere açığız. Biz daha çok sizlerin görüşlerini almak istiyoruz. Kurumumuz dışarıdan nasıl görünüyor? Üniversitemizden beklentileriniz nelerdir? Hedeflerimiz neler olmalı? Bu anlamda sizlerin görüşlerini ve varsa çözüm önerilerinizi önemsiyoruz. Umarım bundan sonra bizler yönetim olarak sizlerle toplantılar yaparak değerli görüş ve katkılarınızı alarak kurumumuzu daha iyi noktalara taşıma hususunda başarılı oluruz. Başlamak çok önemli ama bunun devamını getirmek çok daha önemli. Üniversitemizin toplumla Milli Eğitim Müdürlüğü ile ilimizdeki diğer kurum, kuruluş ve STK'lar ile iş birliği içinde olması gerekiyor. Hedeflenen durum bu ve bu hedef doğrultusunda bundan sonra bu yapıyı etkin bir şekilde de çalıştırmak istiyoruz. Hepimiz aynı amaçlar doğrultusunda bu görevleri icra ediyoruz. Amacımız karşılıklı hayırlı işler yaparak şehrimize, ülkemize katkı sunmak" dedi. - DENİZLİ