Paü'de Akreditasyon Heyecanı

Kaynak: İHA

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı ve İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalının akreditasyon başvurusu Eğitim Fakülteleri Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (EPDAD) tarafından kabul edildi.PAÜ Eğitim Fakültesi bünyesindeki Eğitim Bilimleri Bölümü Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı ile Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı, Eğitim Fakülteleri Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (EPDAD) tarafından 2019-2020 değerlendirme dönemi için akredite edildi.Bu kapsamda, PAÜ Eğitim Fakültesi Akreditasyon Koordinasyon Birimi ve Fakülte Kalite Komisyon üyeleri bir araya geldi. Rektör Yardımcısı ve Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdinç Duru başkanlığında gerçekleşen toplantı dekanlık toplantı salonunda yapıldı. Konu ile ilgili açıklama yapan Duru, "Öncelikle Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin Bağ'a Eğitim Fakültesinin akreditasyon sürecine verdiği destek için teşekkür ederiz. Üniversitemizin en köklü fakültelerinden biri olan ve Türkiye'de verdiği eğitim kalitesiyle ön sıralarda bulunan fakültemizde, bu yıl ilk kez iki lisans programı akredite olmak için başvuruda bulundu. Başvurumuz kabul edildi ve bununla ilgili 'Fakülte Akreditasyon Koordinasyon Birimi'ni kurduk ve ilgili anabilim dallarında komisyonlar oluşturarak çalışmalara başladık. Akreditasyon süreci, öğretmen yetiştirme programlarımızın özdenetim ve özeleştiri yapmasına olanak sağlayarak niteliğini artıracaktır. İlerleyen süreçte diğer bölümler içinde en kısa sürede akreditasyon adımlarını atmayı planlıyoruz" dedi. - DENİZLİ