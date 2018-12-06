Paü'de Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 100. Yılı Paneli

06 Aralık 2018 Perşembe 17:06



06 Aralık 2018 Perşembe 17:06

Pamukkale Üniversitesi'nde (PAÜ) Kafkas İslam Ordusu tarafından Azerbaycan'ın kurtarılışı ve kardeş Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı anıldı.PAÜ Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümünün katkılarıyla Türk Yurtları Kültür ve Sanat Topluluğu'nun düzenlemiş olduğu "Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 100. Yılı ve Kafkas İslam Ordusu" adlı panel Fen Edebiyat Fakültesi Prof. Dr. İsmail Çetişli Konferans Salonu'nda yapıldı. Panele konuşmacı olarak PAÜ Türk Dili ve Edebiyatı akademisyenlerinden Arş. Gör. Orhan Baldane ile İzmir Haliller Ortaokulu Türkçe Öğretmeni - Pamukkale Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans mezun öğrencilerinden Yaşar Sözen katıldı.Panelin açış konuşmasında Dr. Öğretim Üyesi Soner Sağlam, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin bağımsızlık süreci hakkında bilgiler verdi ve Kafkas İslam Ordusu'nun, Bakü'yü Ermeni çetelerinden ve Bolşevik birliklerinden kurtarmasının Azerbaycan ile Türkiye arasındaki iki devlet bir millet sözünün tecessüm etmiş hali olduğunu vurguladı.Program, Arş. Gör. Orhan Baldane'nin, "1918 Öncesinde Azerbaycan Sahasındaki Dil, Edebiyat ve Matbuat Faaliyetleri" başlıklı konuşması ile devam etti.Yaşar Sözen "20. Yüzyılda Azerbaycan Türkleri ve Azerbaycan Edebiyatı" hakkında bilgiler verdi.Konuşmalardan sonra PAÜ Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölüm öğrencilerinin hazırlamış olduğu Azerbaycan'ın bağımsızlık sürecini ve Kafkas İslam Ordusu'nu ele alan bir video gösterimi yapıldı.Program katılımcılara Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nergis Biray'ın konuşmacılara ve öğrencilere katılım belgelerini takdim etmesi ile sona erdi. - DENİZLİ