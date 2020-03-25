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PAÜ'de iki profesör darbedildikleri iddiasıyla şikayetçi oldu

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Bitki Genetiği ve Tarımsal Biyoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (BİYOM) Müdürü Prof. Dr. Ali Ramazan Alan ve Müdür Yardımcısı Prof. Dr.

25.03.2020 15:52 | Son Güncelleme: 25.03.2020 15:52
PAÜ'de iki profesör darbedildikleri iddiasıyla şikayetçi oldu
Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Bitki Genetiği ve Tarımsal Biyoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (BİYOM) Müdürü Prof. Dr. Ali Ramazan Alan ve Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Fevziye Çelebi Toprak, birkaç güvenlik görevlisi tarafından darbedildiklerini ileri sürerek görevliler ve rektör hakkında polise şikayette bulundu.
Üniversite yerleşkesinde bulunan BİYOM botanik bahçesi arazisindeki kanalizasyon sistemi çalışmalarına dün karşı çıktıkları sırada güvenlik görevlilerince darbedildiklerini iddia eden Alan ve Toprak, Servergazi Devlet Hastanesinden rapor aldı.
Alan ve Toprak, daha sonra Kınıklı Polis Merkezi Amirliğine bazı güvenlik görevlileri ve Rektör Prof. Dr. Hüseyin Bağ hakkında şikayette bulundu.
Prof. Dr. Ali Ramazan Alan, karakoldan çıkışta basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yaklaşık 10 dekarlık uygulama arazisinin merkeze tahsis edildiğini, üretilen fidanlarla ilgili deneme çalışmaları gerçekleştirdiklerini, rektör ve üniversite yönetiminin botanik bahçesinin kanalizasyonunu buradan geçirmek istediklerini ve burayı kabaca "talan ettiklerini" öne sürdü.
Yıllardır verimsiz yeri taşları toplayarak tarım arazisi haline getirdiklerini savunan Alan, şöyle konuştu:

"Direkt telleri kesip dozerlerle müdahalede bulundular. Güvenlik görevlilerini üzerimize sürdüler. Karşımdakiler beni boğmaya çalıştı ve darbetti. Aşağılandım ve çalışmalarıma müdahale edildi. Orada bulunan rektör hocadan, güvenlik görevlileri ile yapı işleri daire başkanından şikayetçi oldum. Kolumda ve göğsümde morluklar oluştu."

Prof. Dr. Fevziye Çelebi Toprak ise sayısız güzel projelere imza attıkları merkezin uygulama arazisinin foseptik çukuru açılma bahanesiyle iş makineleriyle tahrip edilmesine karşı çıktıkları sırada darbedildiklerini ileri sürerek, olaya karışanlar hakkında şikayetçi olduğunu kaydetti.
PAÜ'den açıklama
Pamukkale Üniversitesinden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, yerli tohum ve bitki üretim projelerinin yürütüldüğü üretim tarlalarına dozerle müdahale iddialarının gerçeği yansıtmadığı savunuldu.
Açıklamada görüşlerine yer verilen PAÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ, arazinin üretim yapılmayan bölümünde atık su tahliye borusu geçirmek için hat şeklinde kazı çalışması gerçekleştirildiğini ve ileride planlanan projeler için atık su hattının gerekli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Basına yansıyan olay kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Arazinin boş, ekilmemiş yerinden botanik bahçesinin ve planladığımız başka projelerimizin pis su tahliye borusunu geçirmek için 80-100 santimetre derinliğinde kanal açtık ve boruyu yerleştirip geri kapatacağız. Daha sonra o alan üzerine hocalarımız istedikleri her şeyi ekip dikebilirler. Görüntüdeki bitkileri kepçe söktü, onları da saksıya aldık. İstenildiği an tekrar dikilebilir.
Bu çalışmada kesinlikle bahsedilen tohum projesini aksatacak bir durum olmamıştır. Arazinin bu kısmında yapılacak çalışmayı hocamıza bizzat ben izah ettim. Hocamız arazilerine girmemize izin vermeyeceklerini, direneceklerini söyledi. Günlerdir de çalışma yapılmasını engellediler. Çalışmalar sırasında hocalara zor kullanılması gibi bir şey kesinlikle olmamıştır."

Kaynak: AA

Etiketler: Pamukkale Üniversitesi, Ali Ramazan, Pamukkale, Güncel

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