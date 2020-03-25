Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››PAÜ'de iki profesör darbedildikleri iddiasıyla şikayetçi oldu - Haberler

PAÜ'de iki profesör darbedildikleri iddiasıyla şikayetçi oldu

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Bitki Genetiği ve Tarımsal Biyoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (BİYOM) Müdürü Prof. Dr. Ali Ramazan Alan ve Müdür Yardımcısı Prof. Dr.

25.03.2020 18:12 | Son Güncelleme: 25.03.2020 18:13
Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Bitki Genetiği ve Tarımsal Biyoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (BİYOM) Müdürü Prof. Dr. Ali Ramazan Alan ve Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Fevziye Çelebi Toprak, birkaç güvenlik görevlisi tarafından darbedildiklerini ileri sürerek görevliler ve rektör hakkında polise şikayette bulundu.
Üniversite yerleşkesinde bulunan BİYOM botanik bahçesi arazisindeki kanalizasyon sistemi çalışmalarına dün karşı çıktıkları sırada güvenlik görevlilerince darbedildiklerini iddia eden Alan ve Toprak, Servergazi Devlet Hastanesinden rapor aldı.
Alan ve Toprak, daha sonra Kınıklı Polis Merkezi Amirliğine bazı güvenlik görevlileri ve Rektör Prof. Dr. Hüseyin Bağ hakkında şikayette bulundu.
Prof. Dr. Ali Ramazan Alan, karakoldan çıkışta basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yaklaşık 10 dekarlık uygulama arazisinin merkeze tahsis edildiğini, üretilen fidanlarla ilgili deneme çalışmaları gerçekleştirdiklerini, rektör ve üniversite yönetiminin botanik bahçesinin kanalizasyonunu buradan geçirmek istediklerini ve burayı kabaca "talan ettiklerini" öne sürdü.
Yıllardır verimsiz yeri taşları toplayarak tarım arazisi haline getirdiklerini savunan Alan, şöyle konuştu:
"Direkt telleri kesip dozerlerle müdahalede bulundular. Güvenlik görevlilerini üzerimize sürdüler. Karşımdakiler beni boğmaya çalıştı ve darbetti. Aşağılandım ve çalışmalarıma müdahale edildi. Orada bulunan rektör hocadan, güvenlik görevlileri ile yapı işleri daire başkanından şikayetçi oldum. Kolumda ve göğsümde morluklar oluştu."
Prof. Dr. Fevziye Çelebi Toprak ise sayısız güzel projelere imza attıkları merkezin uygulama arazisinin foseptik çukuru açılma bahanesiyle iş makineleriyle tahrip edilmesine karşı çıktıkları sırada darbedildiklerini ileri sürerek, olaya karışanlar hakkında şikayetçi olduğunu kaydetti.
PAÜ'den açıklama
Pamukkale Üniversitesinden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, yerli tohum ve bitki üretim projelerinin yürütüldüğü üretim tarlalarına dozerle müdahale iddialarının gerçeği yansıtmadığı savunuldu.
Açıklamada görüşlerine yer verilen PAÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ, arazinin üretim yapılmayan bölümünde atık su tahliye borusu geçirmek için hat şeklinde kazı çalışması gerçekleştirildiğini ve ileride planlanan projeler için atık su hattının gerekli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Basına yansıyan olay kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Arazinin boş, ekilmemiş yerinden botanik bahçesinin ve planladığımız başka projelerimizin pis su tahliye borusunu geçirmek için 80-100 santimetre derinliğinde kanal açtık ve boruyu yerleştirip geri kapatacağız. Daha sonra o alan üzerine hocalarımız istedikleri her şeyi ekip dikebilirler. Görüntüdeki bitkileri kepçe söktü, onları da saksıya aldık. İstenildiği an tekrar dikilebilir.
Bu çalışmada kesinlikle bahsedilen tohum projesini aksatacak bir durum olmamıştır. Arazinin bu kısmında yapılacak çalışmayı hocamıza bizzat ben izah ettim. Hocamız arazilerine girmemize izin vermeyeceklerini, direneceklerini söyledi. Günlerdir de çalışma yapılmasını engellediler. Çalışmalar sırasında hocalara zor kullanılması gibi bir şey kesinlikle olmamıştır." PAÜ’de iki profesör darbedildikleri iddiasıyla şikayetçi oldu

Kaynak: AA

Etiketler: Pamukkale Üniversitesi, Ali Ramazan, Pamukkale, Güncel

Haberin Videosu :

PAÜ'de iki profesör darbedildikleri iddiasıyla şikayetçi oldu

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs tedbirleri kapsamında okullara verilen ara uzatıldı Haberler
Koronavirüs tedbirleri kapsamında okullara verilen ara uzatıldı
Bakan Koca müjdeyi verdi! 60 yaş üstü iki hasta taburcu oldu Haberler
Bakan Koca müjdeyi verdi! 60 yaş üstü iki hasta taburcu oldu
ABD’de yasağa rağmen parti düzenleyen gençlerin hatası pahalıya mal oldu Haberler
ABD'de yasağa rağmen parti düzenleyen gençlerin hatası pahalıya mal oldu
ABD, korona hastalarına bu tedaviyi uyguluyor! Tavsiye edilenin 16 katı Haberler
ABD, korona hastalarına bu tedaviyi uyguluyor! Tavsiye edilenin 16 katı
Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek destekler Haberler
Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek destekler
Ölen yaşlı kadın 3 yıl sonra eşiyle aynı kaderi paylaştı Haberler
Ölen yaşlı kadın 3 yıl sonra eşiyle aynı kaderi paylaştı
Komşuda virüsü iyileştiriyor diye sahte içki içip ölen sayısı 255 çıktı Haberler
Komşuda virüsü iyileştiriyor diye sahte içki içip ölen sayısı 255 çıktı
Koronavirüs teşhisinde yeni umut! Sadece röntgen yeterli oluyor Haberler
Koronavirüs teşhisinde yeni umut! Sadece röntgen yeterli oluyor

Son Dakika Güncel Haberleri

19:45: FLAŞ - Haber 19:45: Bahçelievler'de merdiven altı sahte maske imalathanesine baskın - Haber 19:45: FLAŞ - Haber 19:45: Kore gazisine askeri törenle sessiz veda - Haber 19:44: Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "LGS'ye ilişkin 3 senaryomuz var. Sınavların ertelenmesi veya... - Haber 19:23: Son Dakika: Okullara verilen ara 30 Nisan'a kadar uzatıldı - Haber 19:12: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yaşları 60'ın üzerinde 2 hastamız taburcu oldu - Haber 18:47: Cumhurbaşkanı Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek koronavirüs destekleri - Haber 18:19: Yaşlı kadın, 3 yıl sonra kocası gibi soba zehirlenmesinden öldü - Haber 17:39: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sincan Cezaevi'ndeki koronavirüs iddialarına ilişkin soruşturma başlattı - Haber 13:36: TikTok'da iç çamaşırlı dansı videosu paylaşan Şeyma Subaşı, tepkilerin üzerine hesabını kapattı - Magazin