Paü'de 'İletişim Psikolojisi' Konuşuldu

07 Aralık 2018 Cuma 15:25



07 Aralık 2018 Cuma 15:25

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı'na bağlı PAÜ İletişim Topluluğu'nun düzenlediği 'Mutluluk Bulaşıcıdır' adlı söyleşinin konukları Prof. Dr. Kamil Orhan ve Psikolog Ferhat Aydın oldu.İnsanlara mutluluk hakkında yeni bir bakış açısı kazandırmak amacıyla PAÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halil Savaş, PAÜ İletişim Topluluğu Danışmanı ve İletişim Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Nevin Kortunay, PAÜ İletişim Topluluğu Başkanı Ozan Öz, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Mutluluk ve insan ilişkileri üzerine düzenlenen ve Psikolog Ferhat Aydın'ın konuk edildiği 'Mutluluk Bulaşıcıdır' adlı söyleşinin, moderatörlüğünü Pamukkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Yönetim - Çalışma Psikolojisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kamil Orhan üstlendi.Koşullar değişse bile hissettiğimiz mutluluğun sabit olduğunu ifade eden Prof. Dr. Kamil Orhan, 'mutluluk ve mutsuzluk' duyguları üzerinden yaptığı giriş konuşmasında son yıllarda mutluluğun bulaşıcı olup olmadığı hakkında yapılan araştırmaların arttığına değindi. Mutluluğun ve mutsuzluğun aynı anda yaşanabildiğini ifade eden Prof. Dr. Orhan yapılan yeni araştırmalara göre mutluluğun bulaşıcı olduğu kadar mutsuzluğun da bulaşıcı olduğunu belirtti.Etkinliğe katılanlara katılım belgesi verildiPsikoloji ana ekseni üzerinden mutluluk kavramına değinen Psikolog Ferhat Aydın, ülkemizin istatistikleri mutluluk oranımızın yüksek olduğunu gösterirken, sokağa çıktığımızda insanların çoğu kendini mutsuz olarak ifade etmekte olduğunu söyledi. Şartlara ve koşullara göre değişen mutluluk ve mutsuzluk hissiyatının günlük hayatta insanların aldığı hazlar ile karıştırıldığını vurgulayan Psikolog Ferhat Aydın, "Bilim ve teknolojinin hızla geliştiği çağımızda haz ve mutluluğu çok net bir şekilde ayırt ediyor olmalıyız. Benim mutluluğa bakış açım çok yalın ve sade. Hazla mutluluk arasında bence çok büyük bir fark var. Güzel bir yemek yediğinizde, güzel bir arabaya bindiğinizde hissettiğiniz duygu bence hazdır mutluluk değildir. Nöropsikolojik açıdan haz ve mutluluğun çok net bir ayrımı var. Beyinde zamanla etkisi giden şeylere haz diyebiliriz" şeklinde konuştu.Etkinliğin sonunda ise söyleşiye katılan herkese katılım belgesi verildi. - DENİZLİ