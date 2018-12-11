Paü'de 'İnsan Hakları Günü' Etkinlikleri

11 Aralık 2018 Salı 13:59



11 Aralık 2018 Salı 13:59

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Bekilli Meslek Yüksekokulu'nda 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte 'Eşitliğin Notası' ve 'İnsan Hakları Gardrobu' etkinlikleri dikkat çekti.PAÜ Bekilli Meslek Yüksekokulu'nda düzenlenen Dünya İnsan Hakları Günü etkinlikleri renkli görüntülere sahne oldu. Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı öğrencileri tarafından tüm insanların eşit ve hür olduğuna dikkat çekmek ve huzur içinde bir arada yaşayabilmenin mümkün olduğu mesajını iletmek için İnsan Hakları Gardrobu oluşturuldu. Ayrıca etkinlikte öğrencilerin hazırladığı afişler sergilenirken Eşitliğin Notası etkinliği ile hep birlikte şarkılar söylendi.Bekilli MYO Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Mustafa Savaş etkinliği düzenleyen öğrencilere ve emeği geçen herkese teşekkür etti. Savaş, "Başta yaşam hakkı olmak üzere insanın varoluşundan kaynaklı tüm haklarını mukaddes bilmek ve farkında olmak önemlidir. Böyle bir milletin çağdaş medeniyetlerin ötesinde olacağı muhakkaktır. Sizler düzenlemiş olduğunuz bu etkinlikle geleceğe dair umudumuzu perçinlediğiniz için başta hocalarınız olmak üzere siz değerli öğrencilerimize Pamukkale Üniversitesi Bekilli Meslek Yüksekokulu adına teşekkür ederim" dedi.Öğrenciler tarafından büyük ilgi gören etkinliğin sonunda farklılıkların temsil edildiği gardrop hep birlikte sergi alanına asıldı. İnsan Hakları Gardrobu bir hafta boyunca okulda sergilenecek. - DENİZLİ