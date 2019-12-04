Haberler » Güncel » PAÜ'de 'Kariyerime Engel Yok' paneli - Haber

PAÜ'de "Kariyerime Engel Yok" paneli

Denizli Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Engelsiz Yarınlar Topluluğu ve Öğrenci Birimi Koordinatörlüğü tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü "Kariyerime Engel Yok" konulu panel gerçekleştirildi.

04.12.2019 16:57 | Son Güncelleme: 04.12.2019 17:03PAÜ'de
Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Engelsiz Yarınlar Topluluğu ve Öğrenci Birimi Koordinatörlüğü tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü "Kariyerime Engel Yok" konulu panel gerçekleştirildi.

Törende açılış konuşmasını yapan, PAÜ Engelsiz Yarınlar Topluluğu Başkanı Emre Aslanboğa, "Engelsiz Yarınlar Topluluğu olarak ana fikirlerinin, bu tür paneller ve etkinliklerle, engelliler için ayrı yerler oluşturmaktan ziyade var olan imkanların doğru düzenlemelerle engellileri kapsayacak hale dönüştürülmesi için evrensel bir düşünce ilkesinden hareket etmektir" dedi.

Engelli Öğrenci Biriminden sorumlu PAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erdinç Duru ise açılış erişilebilirlik, eğitim, çalışma hayatı ve sağlığın Türkiye'de engeli olan özel gereksinimli bireylerin en çok sorun yaşadıkları alanlar olduğunu vurguladı.

Açılış konuşmalarının ardından panel programında, Prof. Dr. Kamil Orhan 'Engel ve Kariyer', Prof. Dr. Ali Kitiş 'Engellilerde Mesleki Rehabilitasyon', İŞKUR Denizli İl Müdürü Fatih Işık 'Engelli İstihdamı', Prof. Dr. Oğuz Karadeniz 'Engellilerin Sosyal Güvenlik Hakları' konularında sunumlarını gerçekleştirdi.

Kariyerime Engel Yok programının sonunda ise PAÜ Engelsiz Yarınlar Topluluğu öğrencileri tarafından geliştirilen "Engelsiz Proje" sunumları yapıldı. - DENİZLİ

Pamukkale Üniversitesi, Dünya Engelliler Günü, Denizli, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

19:36 Ordu Valisi Yavuz: Ceren Özdemir cinayeti zanlısının çok sayıda suç kaydı var - Haber
19:35 Ceren Özdemir'in katil zanlısı cezaevi firarisi çıktı - Haber
19:35 Meteoroloji'den 18 il için kuvvetli sağanak ve kar yağışı uyarısı - Haber
19:34 123. GEKA toplantısı Aydın'da yapıldı - Haber
19:34 Rusya ve Esed rejiminden İdlib'e hava saldırıları: 6 ölü, 10 yaralı - Haber
18:34 Trump'tan sürpriz karar: Basın toplantısını iptal etti - Haber
18:20 Son dakika: Ordu Valiliği'nden Ceren Özdemir açıklaması: Katil zanlısı suçunu itiraf etti - Haber
17:23 Öğretim görevlisi, yüksek okul binasından ölüme atladı - Haber
17:23 Terör örgütü YPG, Rasulayn'da sivilleri hedef aldı: 1 ölü, 2 yaralı - Haber
17:20 Vatandaşlardan bıçaklanarak öldürülen Ceren Özdemir'in katil zanlısına linç girişimi - Haber
19:31 KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Babacan ve Davutoğlu yarım puan da oy alsalar AK Parti'nin canını yakacak - Haberler
18:22 Doktorun, estetik operasyon yaptığı hastalarının fotoğraflarını servis ettiği iddiası Zonguldak'ı karıştırdı - Haberler
18:17 Ceren Özdemir'in katil zanlısı cezaevi firarisi çıktı! 14 yıl önce de bir çocuğu öldürmüş - Haberler
18:01 Ahmet Davutoğlu'nun partisinin ismi kulislere sızdı: Bizim Parti - Haberler
17:49 NATO tarihinde ilk kez Çin'in yükselişi ele alındı - Haberler
4.12.2019 19:44:00