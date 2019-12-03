Haberler » Güncel » PAÜ'de kültür varlıklarının nasıl korunacağı ve restorasyon masaya yatırıldı - Haber

PAÜ'de kültür varlıklarının nasıl korunacağı ve restorasyon masaya yatırıldı

Pamukkale Üniversitesinde (PAÜ) lisans eğitimine yeni başlayan Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü ve Koruma ve Onarım Bölümü öğrencilerine yönelik PAÜ Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Topluluğu tarafından 'Sualtı Çevre Koşullarının İN-Sutu Korumaya Etkisi ve Restorasyon Projelerinde...

03.12.2019 17:19 | Son Güncelleme: 03.12.2019 17:24PAÜ'de kültür varlıklarının nasıl korunacağı ve restorasyon masaya yatırıldı
Üniversitesinde (PAÜ) lisans eğitimine yeni başlayan Fen Edebiyat Fakültesi Bölümü ve Koruma ve Onarım Bölümü öğrencilerine yönelik PAÜ Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Topluluğu tarafından 'Sualtı Çevre Koşullarının İN-Sutu Korumaya Etkisi ve Restorasyon Projelerinde Süreç Yönetimi' başlıklı konferanslar verildi.

Fen Edebiyat Fakültesi Prof. Dr. İsmail Çetişli Konferans Salonunda gerçekleştirilen konferanslara Fen Edebiyat Fakültesinden akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Ankara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü Araştırma Görevlisi Hiranur Gültekin'in konuşmacı olarak davet edildiği konferansta sualtı alanında çalışanlar için restorasyon ve konservasyon aşamalarında ortak çalışmaların önemine dair bilgiler verildi.

Restorasyonun yasal süreçleri anlatıldı

Pamukkale Üniversitesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Topluluğunun öncülüğünde gerçekleştirilen bir diğer konferansın konusu ise: 'Restorasyon Projelerinde Süreç Yönetimi' oldu.

Yüksek Mimar Betül Aydın Cura'nın konuşmacı olduğu konferansın temel amacının Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım bölümü öğrencileri ile Arkeoloji Bölümü öğrencilerinin alanlarında gelişim sağlaması, aynı zamanda mimari restorasyonun yasal süreçleri hakkında bilgi edinerek gelecek dönemlerde çalışmak istedikleri alanları bilinçli olarak seçmelerinin sağlanması olduğu ifade edildi.

"Seçtiğiniz bir alanda uzmanlaşmanızı öneririm"

Ülkemizde tescilli taşınmaz kültür varlıklarının mevcut durumunun belgelenmesi ve restorasyon projesinin hazırlanabilmesi sürecinin aşamalarını anlatan konuşmacı Cura, hatalı restorasyonun sebepleri ve yasal prosedürdeki eksiklikler üzerine tartışma ve sunum gerçekleştirdi. Sunumun ardından bu alanda çalışmak isteyen öğrencilere yönelik olarak, "Değerli kültür varlıklarımızı gelecek nesillere aktarabilmemiz için koruma alanındaki eğitim programlarına oldukça ihtiyacımız var. Bu programda eğitim gören siz değerli arkadaşlara seçtiğiniz bir alanda uzmanlaşmanızı öneririm bu taşınabilir kültür varlığı olabilir, taşınmaz kültür varlığı olabilir. Restorasyon çok geniş ve kapsamlı bir alan her alanda uzman olamayız" dedi. - DENİZLİ

Arkeoloji, Pamukkale, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

20:16 Kocaeli yakalanacağını anlayınca tabancayı başına dayayan şüpheli gelmeyin yoksa kafama sıkarım - Haber
20:16 Hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Haber
20:12 Engelli bireyi bulunan 200 aile ziyaret edildi - Haber
20:12 İstanbul sabiha gökçen havalimanı'nda istanbul zihinsel engelliler vakfı'nın mağazası açıldı- 2 - Haber
20:12 Hakkari uzman çavuş, bomba atar mühimmatının patlaması sonucu şehit oldu - Haber
19:37 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye konulu Dörtlü Zirve sonrası açıklama: Zirve gayet iyi geçti - Haber
19:01 İntihar için çatıya çıktı, meraklılar o anları kameraya kaydetti - Haber
18:33 Trump, bir kez daha S-400 konusunda Türkiye'ye destek verdi - Haber
18:03 Son dakika: Macron ve Trump'ın açıklamalarıyla altın ve dolar yükseldi - Haber
18:02 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Büyükelçiler toplantısında Avrupa Birliği'ni eleştirdi: Bir insan ömrü kadar vakit harcadık - Haber
19:27 Trump-Macron görüşmesine damga vuran soru: Siz teröristleri geri istiyor musunuz? - Haberler
13:04 DİSK'in asgari ücret talebi net 3 bin 200 TL - Haberler
11:51 1 kilo et karşılığında eşinin akrabasına kaçan genç kadın "Çocuklarımı görmeme gerek yok" sözüyle tepki çekti - Haberler
11:20 Eğlence mekanında kadın garson kavgası: 1 yaralı - Haberler
11:03 Ayakta durmakta güçlük çeken Hollandalı turisti, erkek arkadaşı yol kenarında bırakıp kaçtı - Haberler
3.12.2019 20:22:13