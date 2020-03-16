PAÜ'de 'Türklük Bilimi İncelemeleri-32' konferansı
Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü, düzenledikleri "Türklük Bilimi İncelemeleri-32" adlı etkinlikte Türk dil bilimi ve Türkoloji alanında yaptığı çalışmalarla bu alana ışık tutan Prof. Dr. Bilge Ercilasun ve Prof. Dr.
16.03.2020 11:58 | Son Güncelleme: 16.03.2020 11:58
Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü, düzenledikleri "Türklük Bilimi İncelemeleri-32" adlı etkinlikte Türk dil bilimi ve Türkoloji alanında yaptığı çalışmalarla bu alana ışık tutan Prof. Dr. Bilge Ercilasun ve Prof. Dr. Ahmet BicanErcilasun'u ağırladı.
Etkinliğin açılış konuşmasını Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nergis Biray gerçekleştirdi. Konferansın ilk konuşmacısı olan Ercilasun, sunumunda "Türk Romanına Tarihin Yansıması" başlıklı konuşmasında tarihi içerikli romanlardan, tarihi olayların romanlarda konu olarak seçilmesi ve işlenmesinden, "klasik ve popüler tarihi romanların milli kimliğin oluşumunda oynadığı rol"den bahsetti. Ercilasun, bunun bir örneği olarak "Tarih Konulu Romanlarda Sarıkamış Harbi" adlı eserinden örnekler verdi.
Konferansın ikinci bölümünde ise Ercilasun "Tarihten Bugüne Türk Dili" adlı konuşmasını yaptı. Ercilasun, dinleyenleri Türk diliyle ve Türk dilinin tarihi süreçte devam eden serüveniyle dolu bir yolculuğa çıkardı. Günümüzdeki problemleri de ele aldığı örneklerle konuşmasını sürdüren Ercilasun, Türk dilinin bütün tarihi dönemlerini ve alanlarını örnekler vererek ve açıkladı. Ercilasun gençlerden ümitli olduğunu söyleyerek konuşmasını bitirdi.
Katılımı yüksek olan konferans, her iki öğretim üyesinin "kitap imzalama" etkinliği ile sona erdi. - DENİZLİ
Etkinliğin açılış konuşmasını Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nergis Biray gerçekleştirdi. Konferansın ilk konuşmacısı olan Ercilasun, sunumunda "Türk Romanına Tarihin Yansıması" başlıklı konuşmasında tarihi içerikli romanlardan, tarihi olayların romanlarda konu olarak seçilmesi ve işlenmesinden, "klasik ve popüler tarihi romanların milli kimliğin oluşumunda oynadığı rol"den bahsetti. Ercilasun, bunun bir örneği olarak "Tarih Konulu Romanlarda Sarıkamış Harbi" adlı eserinden örnekler verdi.
Konferansın ikinci bölümünde ise Ercilasun "Tarihten Bugüne Türk Dili" adlı konuşmasını yaptı. Ercilasun, dinleyenleri Türk diliyle ve Türk dilinin tarihi süreçte devam eden serüveniyle dolu bir yolculuğa çıkardı. Günümüzdeki problemleri de ele aldığı örneklerle konuşmasını sürdüren Ercilasun, Türk dilinin bütün tarihi dönemlerini ve alanlarını örnekler vererek ve açıkladı. Ercilasun gençlerden ümitli olduğunu söyleyerek konuşmasını bitirdi.
Katılımı yüksek olan konferans, her iki öğretim üyesinin "kitap imzalama" etkinliği ile sona erdi. - DENİZLİ
Kaynak: İHA
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