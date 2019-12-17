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PAÜ'de 'Umutları Yeşertiyoruz' etkinliği

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (DSHMYO) öğrencileri, 'Topluma Hizmet Uygulamaları' kapsamında 'Umutları Yeşertiyoruz' temalı etkinlikle, herkesi yaşanabilir bir gelecek için TEMA gönüllüsü olmaya davet etti.

17.12.2019 15:52 | Son Güncelleme: 17.12.2019 15:57PAÜ'de 'Umutları Yeşertiyoruz' etkinliği
Üniversitesi (PAÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (DSHMYO) öğrencileri, 'Topluma Hizmet Uygulamaları' kapsamında 'Umutları Yeşertiyoruz' temalı etkinlikle, herkesi yaşanabilir bir gelecek için TEMA gönüllüsü olmaya davet etti.

Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör Dilek Kodal, koordinatörlüğünde ve yüksekokul öğrencilerinden Kübra Dam ve Aysu Akın'ın katkılarıyla gerçekleştirilen etkinlikte Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı'nın (TEMA) kuruluşu ve gelişim süreci ve sahadaki çalışmaları slaytlar eşliğinde anlatıldı.

Etkinliğe, Tavas Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü ve aynı zamanda TEMA Vakfı Denizli İl Temsilcisi Prof. Dr. Gürkan Semiz, Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcıları Doç Dr. Pınar İli, Öğr. Gör. Huriye Demirhan, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Etkinlikte Pamukkale TEMA Sorumlu Başkanı Nesrin Buluş ve yetkililer tarafından TEMA vakfının ve meşenin önemini anlattılar. Meşen tohumunun nasıl dikilmesi gerektiğini uygulamalı gösterdiler.

Etkinlik sonunda katılımcılara günün anısına meşe yaprağı görünümlü tüy anahtarlık ve meşe palamudu hediye edildi. - DENİZLİ

Pamukkale Üniversitesi, Pamukkale, Denizli, Uludağ, Güncel

Kaynak: İHA

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