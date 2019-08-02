PAÜ'den AYM'nin "hak ihlali" kararına tepki

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Rektörlüğü, Anayasa Mahkemesinin (AYM), "Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi" metnine imza atan 10 akademisyenle ilgili verdiği "hak ihlali" kararına tepki gösterdi.

PAÜ'den yapılan yazılı açıklamada, AYM'nin "skandal bir karara" imza attığı belirtildi.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni tamamen meşru çerçevede verdiği mücadelesi için haksızca ve tehditkar bir üslupla suçlayanların, asla düşünceyi özgürce açıklama hakkı kapsamında değerlendirilemeyeceğine işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Terör örgütüne tek bir eleştiri yapmadan terörle mücadele ettiği için Türkiye Cumhuriyeti Devletini suçlayan açıklamalar yapmak, dünyanın hiçbir ülkesinde ifade özgürlüğü olarak değerlendirilemez. Türk milleti adına karar vermekle yetkili kılınan Anayasa Mahkemesi bir vesayet kurumu olmamalı, milletimizin yüce menfaatlerini gözetmelidir. Sözde 'Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi' bildirisi için adalet düzeninin en üst merci olan AYM'nin aldığı bu karar, ülkemizin bekası için mücadele eden başta Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Güçleri olmak üzere canları pahasına hain terör örgütleri ile mücadele eden tüm kurumlarımızı ve milletimizi derinden yaralamıştır. PAÜ olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin toplumsal huzuruna ve refahına karşı atılmış bu ve benzeri adımların karşısında olduğumuzu ve AYM'nin adalete ve kamu vicdanına aykırı kararına imza atanları kınadığımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz."

Kaynak: AA