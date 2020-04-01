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PAÜ Hastanesi'nde koronavirüs önlemleri artırıldı

DENİZLİ'de, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde koronavirüs önlemleri arttırıldı.

01.04.2020 08:11 | Son Güncelleme: 01.04.2020 08:11
PAÜ Hastanesi'nde koronavirüs önlemleri artırıldı

DENİZLİ'de, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde koronavirüs önlemleri arttırıldı. Hastane önünde bulunan alana 2 çadır, 1 de konteyner kuruldu. Şüpheli hastaların tedavilerine, burada yapılan tetkiklerin ardından başlanıyor.

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde koronavirüs nedeniyle alınan önlemler arttırıldı. Hastane önündeki otopark alanına hastaların triyajının sağlanması amacıyla 2 çadır ve 1 konteyner kuruldu. Bu sayede, şüpheli hastaların hastane binası içerisine girmeden gerekli bölümlere sevk edilmesi sağlandı. PAÜ Hastanesi'ne giriş tek kapıdan sağlanmaya başlanırken, girişte vatandaşların ateş ölçümleri yapılıyor.Pamukkale Üniversitesi Enfeksiyon Bölümü Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Tuğba Sarı, hastanede gereken önlemleri almaya devam ettiklerini belirtti. Şüpheli hastaların hastaneye girmeden önce kurulan çadır ve konteynerde ilk tetkiklerini yapıldığını ifade eden Dr. Sarı, "Hastane girişinde şüphe taşıyan hastalar için Acil Servis önüne UMKE ve AFAD'dan temin ettiğimiz çadır ve konteynerleri kurduk. Bu şekilde hastaların triyajını sağlıyoruz. Hastalar, hastane içerisine girmeden ilgili bölümlere sevkini sağlıyoruz. Polikliniklerin girişinde hastaların ateşleri ölçülüyor. Semptom sorgulaması yapılıyor. Şüpheli görülen olgular acil servise yönlendiriliyor. Bu şekilde hastaneye girişlerini güvenli olarak sağlıyoruz" dedi.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Pamukkale Üniversitesi, Güncel
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