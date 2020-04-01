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PAÜ Hastanesinde koronavirüs önlemleri sürüyor

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi Başhekimi Prof.Dr. İbrahim Türkçüer, hastanede yeni tip koronavirüse karşı tüm tedbirlerin alındığını bildirdi.

01.04.2020 10:18 | Son Güncelleme: 01.04.2020 10:18
PAÜ Hastanesinde koronavirüs önlemleri sürüyor
Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi Başhekimi Prof.Dr. İbrahim Türkçüer, hastanede yeni tip koronavirüse karşı tüm tedbirlerin alındığını bildirdi.

Türkçüer yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hastane polikliniklerine tek girişten alınan hastaların ateşinin ölçüldüğünü kaydetti.

UMKE ve AFAD tarafından verilen çadır ve konteynerlerin acil servis önünde kurulduğunu ve içlerinin tam teçhizat ile donatıldığı bildiren Türkçüer, açıklamasında, "Bu çadırlarda hastalar hem kovid-19 enfeksiyonu olasılığı açısından değerlendirilmekte, hem de olası vakaların tetkik ve tedavi aşamaları buralarda başlamaktadır. Böylelikle hastanede halihazırda yatmakta olan hastaların ve çalışanların güvenliğini de sağlamak amaçlanmaktadır. Durumu daha acil olan hastalar için ise acil servis içerisinde ayrı bir solunum acili alanı hizmet vermektedir. Hastanede tüm hekimlere pandemi eğitimi verilmiş olup, ayrıca hekimlerin bu topyekün mücadelede görevlendirmeleri de yapılmıştır." ifadelerine yer verdi.
Türkçüer, PAÜ Hastanesine maske, dezenfektan, tulum, temizlik ürünleri, kişisel ihtiyaç malzemeleri, koruyucu ekipman ve solunum cihazı bağışında bulunan kamu kurum ve kuruluşları, hayırsever iş adamları ve odalara teşekkür ettiğini kaydetti.

PAÜ Enfeksiyon Bölümü Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tuğba Sarı ise hastanede gereken önlemlerin alınmaya devam ettiğini belirterek, "Şüpheli hastaların hastaneye girmeden önce kurulan çadır ve konteynerde ilk tetkiklerini yapıyoruz. Hastalar hastane içerisine girmeden ilgili bölümlere sevkini sağlıyoruz. Polikliniklerin girişinde hastaların ateşleri ölçülüyor. Tanı sorgulaması yapılıyor. Şüpheli görülenler acil servise yönlendiriliyor. Bu şekilde hastaneye girişlerini güvenli olarak sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.
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Kaynak: AA

Etiketler: Pamukkale Üniversitesi, Acil Servis, Sağlık
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Haberler ›› Sağlık ››PAÜ Hastanesinde koronavirüs önlemleri sürüyor - Haberler
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