Paü Organ Nakli Merkezi'nin Adı Değişti

Pamukkale Üniversitesi
(PAÜ) Hastanesi Organ Nakli Merkezi'ne kurucusu Prof. Dr. Hüseyin Çağatay Aydın
'ın ismi verildi.
PAÜ Hastanesi'nde yapılan törenle merkezin adının Prof. Dr. Hüseyin Çağatay Aydın Organ Nakli Merkezi olması kararlaştırıldı.
Gazetecilere açıklamalarda bulunan Aydın, uzun yıllar PAÜ'ye hizmet verdiği için gurur duyduğunu söyledi.
Merkezi 2004 yılında kurma girişimlerinin başladığını anlatan Aydın, "Gerekli fiziki altyapı ve tıbbi teknik donanımın sağlanmasının ardından 2006 yılında ilk böbrek naklini gerçekleştirdik. Daha sonraları güzel operasyonlar yaptık. İnsanlarımızın sağlığına kavuşması için çalışmalarımızı sürdürdük. İsmimin merkeze verilmesinde emeğe geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.
Organ Nakli Merkezi Sorumlusu Doç. Dr. Murat Özban ise 2012 yılından itibaren hocası Aydın'dan aldığı bilgi ve tecrübelerle hastalara hizmet vermeye devam ettiklerini belirtti.
Özban, birçok kişinin organ nakli beklediğini ifade ederek, "Hastalarımıza çok iyi hizmet veriyoruz. Ama yeterince organ bağışı bulamıyoruz. Bu yüzden organ bağışında insanlarımızı daha güzel bilgilendirmeliyiz. Bir gün bizim de başımıza gelebileceğini unutmamalıyız." diye konuştu.
Pamukkale Üniversitesi,Aydın
29 Kasım 2018 Perşembe 17:58