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PAÜ personeli 'Sıfır Atık Yönetimi' eğitimi aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlattığı Sıfır Atık Projesi kapsamında hayata geçirilen atıkların kaynağında ayrıştırılıp geri dönüşüme sokulmasına ilişkin gerekli çalışmalar Pamukkale Üniversitesinde tamamlanarak "Sıfır Atık Yönetimi" uygulaması...

25.12.2019 10:50 | Son Güncelleme: 25.12.2019 10:55 PAÜ personeli 'Sıfır Atık Yönetimi' eğitimi aldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlattığı Sıfır Atık Projesi kapsamında hayata geçirilen atıkların kaynağında ayrıştırılıp geri dönüşüme sokulmasına ilişkin gerekli çalışmalar Üniversitesinde tamamlanarak "Sıfır Atık Yönetimi" uygulaması genelinde yürürlüğe girdi.

Bu kapsamda, PAÜ birimlerinde oluşan atıkların kaynağından ayrıştırılıp geçici depolanması amacıyla oluşturulan projede uygulanacak yol haritası tüm personeli kapsayan bir eğitim programı ile anlatıldı.

17-24 Aralık tarihleri arasında; PAÜ Eğitim Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Turizm Fakültesi, Teknoloji Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Tıp Fakültesinin toplantı salonlarında düzenlenen "Sıfır Atık Yönetimi" eğitim programına üniversitenin akademik ve idari personeli katıldı. "Sıfır Atık Nedir", "Neden Sıfır Atık" konulu eğitici ve bilgilendirici sunumlar, öğretim üyeleri Prof. Dr. Cem Gök, Prof. Dr. Gürkan Semiz, Prof. Dr. Hidayet Argun, Doç. Dr. Abdullah Akdoğan, Doç. Dr. Meltem Bilici Başkan ve Dr. Öğr. Üyesi Mesut Ak tarafından gerçekleştirildi.

Eğitimlerde kurumlarda sıfır atık yönetim sisteminin kurulmasından, uygulanmasından ve izlenmesinden sorumlu olacak kişilerin seçilmesi, mevcut durumun ve ihtiyaçların belirlenmesi, planlamanın yapılması, ihtiyaçların temini, eğitim ve bilinçlendirme, uygulama, raporlama, izleme, önlem, revizyon konuları ayrıntılı bir şekilde anlatıldı.

Sıfır Atık Uygulaması kapsamında üniversite genelinde gerçekleştirilen hizmet içi eğitimlerle bütün personele; doğa dostu tüketim alışkanlıkları ile atık yönetimi konularında farkındalık kazandırılması hedefleniyor. - DENİZLİ

Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, Pamukkale, Güncel

Kaynak: İHA

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