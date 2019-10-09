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Paul Le Guen: Blanc, Galatasaray'ın teklifini reddetti!

Bursaspor'un eski hocası Paul Le Guen, deneyimli Teknik Direktör Laurent Blanc'ın 2017 yılında Galatasaray'ın teklifini reddettiğini açıkladı.

09.10.2019 17:08

Paris Saint-Germain'den ayrıldığı 2016 yılından beri herhangi bir takım çalıştırmayan Laurent Blanc'ın iki yıl önce Galatasaray'ın gündemine geldiği öğrenildi. Bursaspor'un eski hocası Paul Le Guen'in konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"2017 yazında ben Bursaspor'dayken onunla görüştüm. Galatasaray'la temas kurduğunu ancak sırf bir takım çalıştırmak için teknik direktörlük yapmayacağını söyledi ve bu teklifi geri çevirdi. Daha sonra Sevilla gibi takımlardan da teklif aldı. Şu an onun kulüpsüz olmasına şaşırıyorum."

BLANC'IN ADI LYON İLE ANILIYOR

Le Parisien'da yer alan haberde Blanc'ın, Devler Ligi'ni kazanabileceği bir takımı çalıştırmak istediği ifade edildi. Tecrübeli antrenörün adı Olympique Lyon ile anılıyor.

(Fotomaç)

Paul Le Guen: Blanc, Galatasaray'ın teklifini reddetti!

Laurent Blanc, Paul Le Guen, Galatasaray, Bursaspor, Spor

YORUMLAR(2)
RECEP:YALAN BOŞ LAFLARA PRİM DOĞMAZ AYIN ÜÇÜNDE VE İŞTE AVRUPA AMA BİZ DAHA GENÇ YETENEKLERİMİZ YERİNE KEŞFEDİLMİŞ KULLANILMIŞ MİLADI DOLMUŞ FUTBOLCULARIN VE TD. LERİN PEŞİNDEYİZ.
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SAMET:şimdi neden söylüyo .
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