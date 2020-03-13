Paul Le Guen: Ertuğrul Ersoy, takımın en önemli oyuncularından biri (YENİDEN)
Bursaspor'da bir dönem görev alan teknik direktör Paul Le Guen, oyuncusu Ertuğrul Ersoy'un her gün performansını yukarı doğru çektiğini belirtirken, Türkiye'de kendisine gösterilen ilgiye minnettar olduğunu kaydetti.
13.03.2020 10:34 | Son Güncelleme: 13.03.2020 10:34
Bursaspor 'da bir dönem görev alan teknik direktör Paul Le Guen, oyuncusu Ertuğrul Ersoy'un her gün performansını yukarı doğru çektiğini belirtirken, Türkiye 'de kendisine gösterilen ilgiye minnettar olduğunu kaydetti. Le Guen, A Milli Takım için ise, "Türkiye turnuvada iyi işler başarıp büyük bir sürprize imza atabilir" dedi.Bir dönem Bursaspor'da görev alan, şu anda ise Fransa Ligue 2 takımlarından Le Havre'ın başında bulunan Fransız teknik adam Paul Le Guen, takımda yer alan Türk oyuncu Ertuğrul Ersoy'un performansını değerlendirirken, Türkiye'de yaşadığı tecrübeleri aktardı. Le Guen ayrıca yaklaşan Avrupa Şampiyonası öncesinde de A Milli Takım hakkındaki düşüncelerini aktardı."ERTUĞRUL TAKIMIN EN ÖNEMLİ OYUNCULARINDAN BİRİ"Sezon başında Bursaspor'dan transfer edilen Ertuğrul Ersoy'un ilk dönemlerde lige adapte olmakta zorlandığını söyleyen teknik adam, "Burada olduğu her gün performansını yukarı çekmeye devam etti. Şu anda takımın en önemli oyuncularından biri. Günden güne daha iyi bir oyuncu oluyor. İnanılmaz bir potansiyele sahip agresif ve kararlı oynuyor. Kesinlikle doğru yolda olduğunu söyleyebilirim" dedi."BANA GÖSTERİLEN İLGİYE MİNNETTARIM"Bursaspor'da yaşadığı günleri unutamadığını söyleyen Le Guen, "Türkiye'de çok güzel bir dönem geçirdim. Bursaspor stadyumundaki atmosfer harikaydı. Bana gösterilen ilgiye minnettarım. O dönemdeki oyuncularımın bazıları ile görüşmeye devam ediyorum. Zaman buldukça maçlarını izliyorum. Onların gelişimini görmek sevindirici" diye konuştu."TÜRKİYE SÜRPRİZ YAPABİLİR"Türkiye Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası'nda ki şansını da değerlendiren Fransız teknik adam, "Türkiye çok iyi bir takım. Paris'te Fransa'ya karşı oynadıkları maçı stadyumda izledim. Şenol Güneş güçlü bir takım oluşturmuş. Bence Türkiye turnuvada iyi işler başarıp büyük bir sürprize imza atabilir" ifadelerini kullandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Paul Le Guen açıklama
Genel detaylar- Bursa
Kaynak: DHA
Etiketler : Paul Le Guen, Bursaspor, Türkiye, Spor
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