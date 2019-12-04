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Paul Ntep sözleşmesini feshetti

Emmanuel Adebayor'un ardından İstikbal Mobilya Kayserispor'da bir ayrılık daha yaşandı. Paul Georges Ntep Kayserispor ile olan sözleşmesini feshetti.

04.12.2019 10:38 | Son Güncelleme: 04.12.2019 10:51

Sezon başında Almanya'nın Wolfsburg takımından kiralık olarak transfer edilen Paul Gerorges Ntep, teknik kadronun kararı doğrultusunda kadro dışı bırakıldıktan sonra 'den gitti.

Beşiktaş maçı öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurarak parasını alamadığı için sözleşmesini tek taraflı feshetme kararı alan Paul Georges Ntep, Almanya'ya gitti. 27 Ağustos 2019 tarihinde lisansı çıkarılan ve 31 Mayıs 2020 tarihine kadar sözleşmesi bulunan Ntep'in sarı-kırmızılı kulüpten 75 bin Avro alacağı bulunuyor.

27 yaşındaki Paul Georges Ntep de Madiba, forması ile 5 Süper Lig maçında toplam 143 dakika, 1 Türkiye Kupası maçında toplam 110 dakika sahada kaldı.

Paul Ntep sözleşmesini feshetti

İstikbal Mobilya, Kayserispor, Kayseri, Spor

Kaynak: İHA


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