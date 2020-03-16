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Paul Pogba'nın Juventus Formasıyla Attığı En İyi 5 Gol

Paul Pogba'nın Juventus formasıyla attığı gollerden en iyilerini sizler için hazırladık. Pogba'nın Sampdoria, Torino, Napoli ve Udinese karşısında attığı harika goller Dugout farkıyla sizlerle.

16.03.2020 16:00 | Son Güncelleme: 16.03.2020 16:00
Paul Pogba'nın Juventus formasıyla attığı gollerden en iyilerini sizler için hazırladık. Pogba'nın Sampdoria , Torino , Napoli ve Udinese karşısında attığı harika goller Dugout farkıyla sizlerle. Paul Pogba'nın Juventus Formasıyla Attığı En İyi 5 Gol

Kaynak: Dugout

Etiketler : Paul Pogba, Sampdoria, Juventus, Torino, Spor

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