Paul Pogba'nın Juventus Formasıyla Attığı En İyi 5 Gol
Paul Pogba'nın Juventus formasıyla attığı gollerden en iyilerini sizler için hazırladık. Pogba'nın Sampdoria, Torino, Napoli ve Udinese karşısında attığı harika goller Dugout farkıyla sizlerle.
16.03.2020 16:00 | Son Güncelleme: 16.03.2020 16:00
Paul Pogba'nın Juventus formasıyla attığı gollerden en iyilerini sizler için hazırladık. Pogba'nın Sampdoria , Torino , Napoli ve Udinese karşısında attığı harika goller Dugout farkıyla sizlerle.
Kaynak: Dugout
Etiketler : Paul Pogba, Sampdoria, Juventus, Torino, Spor
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