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Paulo Dybala, gol attıktan sonra asker selamı verdi!

Juventus'un Arjantinli yıldızı Paulo Dybala, Atletico Madrid ağlarını sarstıktan sonra asker selamı verip milli oyuncu Merih Demiral'a sarıldı.

27.11.2019 00:11 | Son Güncelleme: 27.11.2019 00:23

Şampiyonlar Ligi D Grubu 5. maçında İtalyan ekibi Juventus, İspanyol ekibi Atletico Madrid'i sahasında ağırladı. Juventus'un yıldız oyuncusu Paulo Dybala, attığı golün ardından asker selamı verdi ve Merih Demiral'a sarıldı. Bu anlar sosyal medyada binlerce kişi tarafından paylaşıldı.

UEFA DİSİPLİN SORUŞTURMASI BAŞLATMIŞTI

Bilindiği üzere milli oyuncularımız, Arnavutluk ve Fransa maçlarında attıkları gollerden sonra Mehmetçik'e destek amacıyla asker selamı vermişti. Bu selam dünya gündemine otururken, UEFA disiplin soruşturması başlatmıştı.

Paulo Dybala, gol attıktan sonra asker selamı verdi!

Atletico Madrid, merih demiral, Spor


HABER YORUMLARI (4)
EGELİ:UEFA BU OYUNCU HAKKINDADA SORUŞTURMA BAŞLATACAKMI ? HELAL SANA DYBALA !
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RECEP47:Askere gitsinler askere selam vermesinler
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DOĞRUSU:UMARIM İSLAMİYET TE NASİP OLUR
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TEŞEKKÜRLER:Adam yakında bu milli duygularla Juventusun adını Ankara Büyükşehir Belediye diye değiştirir bak görürsünüz.
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