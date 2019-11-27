Paulo Dybala, gol attıktan sonra asker selamı verdi!

Şampiyonlar Ligi D Grubu 5. maçında İtalyan ekibi Juventus, İspanyol ekibi Atletico Madrid'i sahasında ağırladı. Juventus'un yıldız oyuncusu Paulo Dybala, attığı golün ardından asker selamı verdi ve Merih Demiral'a sarıldı. Bu anlar sosyal medyada binlerce kişi tarafından paylaşıldı.

UEFA DİSİPLİN SORUŞTURMASI BAŞLATMIŞTI

Bilindiği üzere milli oyuncularımız, Arnavutluk ve Fransa maçlarında attıkları gollerden sonra Mehmetçik'e destek amacıyla asker selamı vermişti. Bu selam dünya gündemine otururken, UEFA disiplin soruşturması başlatmıştı.