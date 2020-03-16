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Paulo Dybala'nın 2019-20 Sezonu'nda Serie A'da Attığı Goller

Juventus'un Arjantinli yıldız forveti Paulo Dybala'nın 2019-20 Serie A sezonunda Juventus formasıyla attığı golleri sizler için hazırladık.

16.03.2020 18:00 | Son Güncelleme: 16.03.2020 18:00
Juventus 'un Arjantinli yıldız forveti Paulo Dybala'nın 2019-20 Serie A sezonunda Juventus formasıyla attığı golleri sizler için hazırladık. Paulo Dybala'nın 2019-20 Sezonu'nda Serie A'da Attığı Goller

Kaynak: Dugout

Etiketler : İtalya Serie A, Juventus, Spor

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