Paulo Dybala'nın 2019-20 Sezonu Şampiyonlar Ligi Golleri
2019-20 sezonuda Şampiyonlar Ligi'nde D grubunda namağlup olan Juventus'un Arjantinli yıldızı Dybala'nın bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde attığı golleri Dugout farkıyla sizler için hazırladık.
24.03.2020 14:01 | Son Güncelleme: 24.03.2020 14:01
2019-20 sezonuda Şampiyonlar Ligi'nde D grubunda namağlup olan Juventus 'un Arjantinli yıldızı Dybala'nın bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde attığı golleri Dugout farkıyla sizler için hazırladık.
Kaynak: Dugout