Paulo Fonseca: Maçın zorluğunu biliyorduk

UEFA Avrupa Ligi J Grubu 5'inci maçında Başakşehir kendi sahasında Roma'ya 3-0 mağlup olurken, müsabakanın ardından Roma Teknik Direktörü Paulo Fonseca basın toplantısına katıldı.

Hayalindeki Roma'nın çok daha iyi olduğunu ifade eden Fonseca, "Onun için çalışıyoruz. Bugün güçlü bir Roma gördük ve 3 gol attık. Beni mutlu eden Mkhitaryan'ın bugün sakatlıktan sonra süre alması ve başarılı olmasıydı. Spinazzola da sakatlıktan döndü ve o da sahada iyi mücadele etti. Bunlar mutluluk verici. Maçın zorluğunu biliyorduk. Gruptan çıkmak için bugünkü maçı kazanmamız gerekiyordu. Oyuncularımız sahada üstlerine düşen görevi yerine getirdiler, netice itibarıyla başarılı oldular ve maçı kazandık" ifadelerini kullandı.

Başakşehir'in performansını değerlendiren Fonseca, "Başakşehir tecrübeli, başarılı ve iyi bir takım. Transfer gözüyle yaklaşmadık kendilerine. Mevcut kadromuza, mevcut oyuncularıma yoğunlaşmış bir şekilde çalışmalarıma devam ediyorum" ifadelerini kullandı.

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Paulo Fonseca'nın açıklamaları