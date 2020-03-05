Pavarotti Filmi

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Dünya çapında bir efsane haline gelen opera sanatçısı Pavarotti'nin hayatını beyaz perdeye taşıyan isim, Oscar'lı yönetmen Ron Howard. Film, 1990 İtalya Dünya Kupası'nın resmi şarkısı haline gelen 'Nessun Dorma'nın ardından daha geniş kitlelerce kabul gören opera sanatının, dünya üzerindeki en önemli ismi Pavarotti’nin hikayesini bir ikon haline gelmeden öncesinden alıyor ve müzikal kimliğinin ötesindeki Luciano’yu bizlere sunuyor.Ron HowardMark Monroe, Cassidy HartmannBelgeselPavarottiImagine Entertainment2019İngiltere, ABDİngilizce114 dk.Filmartı Film08.11.2019