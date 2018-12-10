"Payas Belediyesi'nde Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Semineri Verildi"

Kadına yönelik şiddetin tanımlarının ve yaygınlığının anlaşılması, kadına yönelik şiddetin kadınlar ve çocuklar üzerindeki etkilerin anlaşılması, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda uluslararası ve ulusal mevzuatlar konusunda bilgi verilmesi ve kadına yönelik şiddetle mücadelekonusunda hizmet veren kurum ve kuruluşlar hakkında bilgiler verilen seminer Payas Belediyesi personelinden ve halktan yoğun ilgi gördü.

2016-2020 Dönemini Kapsayan; "Ulusal Eylem Planı" çerçevesinde tüm yurtta verilen Toplumsal Cinsiyet Eşitliğive Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Seminerlerinin Hatay ayağı kapsamında çalışmalarını yürüten Dörtyol Sosyal Hizmet Müdürlüğü, 2017 yılından bu yana Erzin, Dörtyol ve Payas bölgelerinde; Bölgedeki okulların Rehber Öğretmenleri, Muhtarlar, İşkur personelleri, Nüfus ve Vatandaşlık Hizmetleri İlçe Müdürlükleri ve Bölgedeki bedelli askerlik yapan askerlerin ve çalışanların bulunduğu birçok çeşitli kurumlarda da bu eğitim semineri uygulanmıştır.